酷冷至尊 HAF II 500 机箱冰川白配色上市，1199 元

IT之家 11 月 4 日消息，Cooler Master（酷码 / 酷冷至尊）即将于今晚 20:00 开始销售 HAF II 500 机箱的“冰川白”版本。其包含同样为白色的 2 颗 Mighty40 F220 前置风扇、1 颗 Mighty40 V180 后置风扇，价格为 1199 元。

HAF II 500 拥有 8 条扩展槽，兼容部分 E-ATX 和 SSI-CEB 主板。其三维 557×262×548 (mm)，体积约 80L，显卡限长 430mm、电源限长 210mm、处理器散热器限高 220mm；提供 1 个 USB-C 20Gbps、2 个 USB-A 5Gbps 的前置 I/O。

除三颗预装风扇外，该机箱顶部支持 3 个 120mm / 140mm 风扇或 2 个 160mm / 180mm 风扇，兼容 3×120 / 2×140 / 2×180 规格冷排。

此外，酷冷至尊为 HAF II 500 提供了错层线材管理、宗师风扇滑轨、可滑动遮线盖、双模式显卡支撑架。

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