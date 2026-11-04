安卓首款阔直板手机酷派 COOL X Wide 宣布延期发货，官方发布致歉说明

IT之家 11 月 4 日消息，安卓阵营首款阔直板手机 —— 酷派 Cool X Wide 已于 10 月底开启预约，原定 11 月 8 日开启现货发售。8GB+128GB 版本 999 元、8GB+256GB 版本 1199 元、12GB+256GB 版本 1399 元。

IT之家注意到，酷派京东自营旗舰店发布了一则《关于酷派 COOL X Wide 阔直板发货延期的致歉说明》。说明提到，这款新机将推迟至 2026 年 11 月 15 日起陆续发货。

此次发货延期，官方也为在 2026 年 11 月 8 日前购买一元权益包的用户进行权益升级：新增一年只换不修权益、原一年延长保修升级为三年延长保修。

据IT之家了解，酷派 COOL X Wide 阔直板手机配备 6.38 英寸 16:10 屏幕（分辨率 720×1158），支持 90Hz 高刷；有鎏白、岩黑、嫣红三种配色可选，后置 5000 万像素摄像头。

该机采用联发科曦力 G99 处理器，搭配 LPDDR4X 内存与 UFS 2.2 闪存，至高 12GB+256GB 存储，此外支持最大 256GB TF 卡拓展；电池容量 4600mAh。参数如下：

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