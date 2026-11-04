惠普任命葛兰素史克前 CEO 艾玛 · 沃姆斯利为新任 CEO，明年 1 月正式履职

IT之家 11 月 4 日消息，惠普公司（HP Inc.）宣布，任命英国制药企业葛兰素史克（GSK）前首席执行官艾玛 · 沃姆斯利（Emma Walmsley）出任公司新任 CEO。这意味着，在惠普前任 CEO 恩里克 · 洛雷斯（Enrique Lores）今年早些时候离职后，公司终于确定了正式继任者。

惠普当地时间周三发布公告称，沃姆斯利将于 2027 年 1 月 4 日正式履职。她将接替布鲁斯 · 布鲁萨德（Bruce Broussard），后者在洛雷斯今年 2 月离职、转任 PayPal 首席执行官后，出任惠普临时 CEO。布鲁萨德将于明年 1 月转任惠普董事会主席。

沃姆斯利目前还担任微软董事会成员。此前，她在英国制药企业葛兰素史克担任 CEO 近 9 年，是英国富时 100 指数成分股公司中为数不多的女性首席执行官之一。

在执掌葛兰素史克期间，沃姆斯利带领公司度过了新冠疫情，并推动 RSV（呼吸道合胞病毒）疫苗上市，同时主导将消费健康业务拆分为 Haleon 公司。在她任职期间，葛兰素史克销售额显著增长，研发投入也翻了一番。不过，公司的股价在其任期内下跌约 10%，未能令投资者满意。

沃姆斯利在葛兰素史克任职期间，还曾面临由激进投资机构 Elliott Investment Management 发起的施压行动。该机构曾质疑她是否适合领导葛兰素史克，理由是她缺乏科学专业背景。不过，沃姆斯利最终成功应对了这场挑战。

此外，沃姆斯利任内还推动了多项重大交易。谈及并购策略时，她曾警告称，制药行业的并购必须谨慎推进。她表示：“在制药行业，没有什么比激进地削减成本、攫取协同效应更容易扰乱研发组织。”

IT之家注意到，消息公布后，惠普股价在纽约市场开盘前一度下跌，但随后收复失地，基本持平。