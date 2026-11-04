魔芯科技发布基于华为昇腾原生的 4D 世界模型 MoWorld 2.0，场景可互动、编辑、调用

IT之家 11 月 4 日消息，在今日举行的世界互联网大会“发展新质生产力强劲增量看 AI”主题论坛上，魔芯科技正式发布基于华为昇腾原生的 4D 世界模型 MoWorld 2.0。

官方表示，继今年 7 月 MoWorld 1.0 发布后，MoWorld 2.0 实现模型能力跃升：将重力、弹力、浮力、光照、热力，以及刚体、柔体、流体、形塑体等物理要素与对象特性融入空间建模和交互能力，输出可用于仿真、可实时渲染、可反复调用的 4D 高斯资产。

据介绍，基于对多重物理要素的建模，MoWorld 2.0 不仅生成空间和物体外观，也对物体之间的交互关系、外力作用和环境变化进行实时推理。

例如，模拟微风吹动书页、书签掉落地面的过程，需要同时考虑风的力度与方向、纸张的柔性、书签的重量，以及地板的刚性和接触关系。

▲ 模拟微风吹动书页

▲ 模拟书签掉落地面

▲ 空间可编辑可互动

▲ 空间可编辑，时间有缓急

IT之家获悉，MoWorld 2.0 在全国产昇腾算力基座上完成训练和部署。魔芯科技与华为相关团队持续开展联合创新，围绕长序列训练、多 NPU 协同调度和推理系统优化，不断提升训练效率、推理速度与部署能力。根据该公司测试与测算，相关方案推理成本最低可降至同等规模 GPU 方案的 30%。

官方表示，MoWorld 2.0 在实时性能上同步升级：

视频推理： 由 1.0 版本最高约 50 帧每秒，提升至约 70 帧每秒；

空间资产渲染： 3D/4D 高斯资产渲染速度可达 500 帧每秒以上；

手机端渲染：相关测试可达到约 100 帧每秒。

目前，魔芯科技正与合作伙伴在具身智能训练、自动驾驶、工业数字孪生、影视娱乐内容制作和文旅消费等方向，分步推进应用验证、场景实施和产品交付：

在具身智能训练领域，MoWorld 2.0 构建具备空间结构和基础物理反馈的虚拟环境，支持机器人反复训练、试错和复盘，让部分探索先在数字空间中完成。

在自动驾驶训练领域，模型在统一的 3D/4D 空间中生成雨雪天气、坑洼路面、突发障碍和复杂交通环境等长尾场景，拓展可重复测试的环境，提高训练数据生产效率。