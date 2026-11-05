高意 2027 财年第一财季归母净利润 3.85 亿美元，同比增长 70.2%

IT之家 11 月 5 日消息，高意（COHERENT）今日发布 2027 财年（2026 年 7 月 1 日～2027 年 6 月 30 日）第一财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

AI 解读

Coherent 本季度营收与 Non-GAAP EPS 均超出市场一致预期，其中营收约高于预期 3%，GAAP 每股收益约高于预期 20%，整体业绩表现亮眼。

公司与本期财报亮点

Coherent Corp（高意）是全球光子技术领导者，产品覆盖数据中心、通信与工业市场，核心业务围绕光收发器、激光器及光电组件，直接受益于 AI 数据中心从铜互连向光互连的转型趋势。本次发布的是 2027 财年第一财季（截至 2026 年 9 月 30 日）业绩，核心亮点如下：

营收创单季纪录 ：本季度 GAAP 营收达 23.7 亿美元（现汇率约合 158.43 亿元人民币），同比增长 49.9%（pro forma 口径同比增长 56%），环比增长 15.9%。其中数据中心与通信业务收入同比增长 79%，占总收入约 82%，是核心增长引擎；工业业务收入同比、环比基本持平。

盈利能力大幅提升 ：GAAP 毛利率 39.1%，同比提升 2.54%；Non-GAAP 毛利率达 40.6%，同比提升 184 个基点。GAAP 归母净利润 3.85 亿美元（现汇率约合 25.71 亿元人民币），同比增长 70.2%，环比增长 59.9%。GAAP 摊薄每股收益 1.9 美元（现汇率约合 12.7 元人民币），Non-GAAP 摊薄每股收益 2.09 美元，同比增长约 80%。

经营现金流阶段性承压：本季度经营活动现金流净额为 -9270 万美元（现汇率约合 -6.2 亿元人民币），主要受季节性营运资本占用及资本开支加大（本季度资本开支 7.755 亿美元）影响；期末现金及短期投资合计约 17 亿美元，资产负债率 42.4%，环比小幅上升。

下季度及中长期指引

2027 财年第二财季指引 ：营收预计 25.5 亿美元（现汇率约合 170.44 亿元人民币） 至 27.5 亿美元（现汇率约合 183.81 亿元人民币），Non-GAAP 毛利率预计 40.0%～42.0%，Non-GAAP 营业费用预计 4.3 亿美元（现汇率约合 28.74 亿元人民币） 至 4.5 亿美元（现汇率约合 30.08 亿元人民币），Non-GAAP 税率预计 18%～20%，Non-GAAP 每股收益预计 2.28 美元（现汇率约合 15.24 元人民币） 至 2.48 美元（现汇率约合 16.58 元人民币）。

中长期目标 ：预计 2027 财年预测营收增长超过 60%；预计 2027 财年内实现首个单季 30 亿美元（现汇率约合 200.52 亿元人民币） 营收；2028 财年实现首个 40 亿美元（现汇率约合 267.36 亿元人民币） 营收季度；预计 2028 日历年年底前实现首个 Non-GAAP 毛利率超过 45% 的季度。

新增长曲线：PhotonLink 协议光互连平台预计 2027 年 3 月季度收入超过 1 亿美元（现汇率约合 6.68 亿元人民币），2027 日历年年底前单季达 2.5 亿美元（现汇率约合 16.71 亿元人民币）；Scale-across / DCI（数据中心互连）本季度收入已超过 2 亿美元（现汇率约合 13.37 亿元人民币），年化运行率接近 10 亿美元（现汇率约合 66.84 亿元人民币），预计 2027 日历年年底前单季收入较本季度翻倍。

投资视角小结

公司当前核心逻辑是 AI 数据中心光互连需求爆发驱动的高速成长，数据中心与通信业务 79% 的同比增速及长期协议（LTA）订单可见度延伸至 2028 年以后，InP（磷化铟）产能同比翻倍且提前一个季度达成，保障了供给端弹性。下季度指引中值约 26.5 亿美元营收，对应环比继续双位数增长，毛利率维持在 40% 以上区间，显示规模效应与定价能力持续兑现。主要风险在于经营现金流短期为负、资本开支强度较高，以及工业业务复苏节奏慢于预期。