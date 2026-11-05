《生化危机：爆发夜》电影导演克雷格称苹果 iPhone 是其“分镜神器”

IT之家 11 月 5 日消息，苹果 @AppleTV 官方账号今天（11 月 5 日）在 X 平台发布推文，分享了一段视频，邀请《生化危机：爆发夜》（Resident Evil）电影导演扎克 · 克雷格（Zach Cregger）参与访谈。

IT之家附上访谈视频如下：

在视频中，克雷格表示 iPhone（原文并未列出具体型号）已成为他电影创作流程中的关键工具，他会借助手机和 Cadrage 应用提前完成分镜、构图与镜头规划，让复杂的恐怖片拍摄更高效、更可控。

图源：视频截图

克雷格表示，他会先用 iPhone 拍摄参考画面，确定每个场景要拍哪些镜头、选择何种镜头语言，以及画面中应包含哪些元素。随后，他会将这些图像打印出来交给剧组，使摄影、美术、灯光和演员都能在开拍前明确理解导演意图。

据其介绍，这种“手机预演”的方法已应用于他自编自导的《凶器》（Weapons）和《野蛮人》（Barbarian）两部影片。他称，这两部电影中的每一个场景，都事先通过照片进行了规划。

对于以氛围、空间压迫感和精确调度见长的恐怖片而言，这种做法尤其重要：导演可以在正式开机前反复推敲画面，减少现场试错，也能更精准地营造悬念。

苹果营销主管格雷格 · 乔斯维亚克分享了这段视频，Apple TV 官方账号也称 iPhone 是克雷格“常用的电影制作工具之一”。克雷格则强调：“每个人都能用口袋里的东西拍电影，一切都唾手可得。”