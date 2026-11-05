太空做“手术”，我国实现世界首次空间站舱外激光“微创”试验

IT之家 11 月 5 日消息，据科技日报报道，记者 4 日从华中科技大学获悉，该校机械科学与工程学院黄禹教授团队与上海空间电源研究所联合研制的“舱外激光维修装置”，近期在轨完成我国空间站舱外激光切割维护试验。这是国际上在数百公里外的太空极端环境下，首次通过遥操作开展的激光精密切割试验，标志着我国在轨运维与装备制造技术领域取得重大突破。

黄禹介绍，对于长时间运行的空间站而言，舱外装备定期维护与高精度修补是安全运行和设施常态化运行的生命线。然而，太空环境极其苛刻，面对极端高真空、强辐照以及剧烈温差变化，将高精度地面精密激光加工设备“搬”到舱外，并实施毫米甚至数十微米级精度切割维护，需要突破真空辐照环境适应性、毫米级高精度定位以及微米级激光精密切割三大技术瓶颈。

IT之家从报道中获悉，为此，华中科技大学攻关团队联合上海空间电源研究所，依托过硬技术和丰富工程经验，仅用 1 年时间完成了从方案设计、原理样机到飞行件一步正样的全流程研发。团队创新激光工艺方法，成功将工业级产品升级为符合航天苛刻标准的高可靠在轨装备。

同时，团队研发出“8+2”轴多自由度精调机构、三自由度精准捕获机构与先进的多级视觉引导系统，实现了太空复杂姿态下舱外目标的智能高精度定位与微米级激光热效应精密切割。这些由华中科技大学团队参与攻关的关键技术，为本次在轨试验成功提供了重要支撑。