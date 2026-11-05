苹果 Apple TV 官宣下周五全球首播《史努比特辑：史努比的 12 天》圣诞特辑

IT之家 11 月 5 日消息，苹果昨日（11 月 4 日）发布博文，宣布将于 2026 年 11 月 13 日星期五全球首播《史努比特辑：史努比的 12 天》（Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy）圣诞特辑。

IT之家援引博文介绍，本片延续“史努比特辑”系列的温暖喜剧风格：花生漫画的孩子们都在为圣诞节努力表现，唯独史努比意外登上了圣诞老人的“淘气名单”。距离圣诞节仅剩 12 天，史努比决定用实际行动证明自己并不坏，并在过程中重新理解节日真正的意义。

音乐阵容是本片的重要看点。节目由艾美奖提名作曲家杰夫 · 莫罗配乐，并邀请多位知名音乐人参与原创曲目：EGOT 得主约翰 · 传奇献唱《Get Ready》，由拉斐尔 · 萨迪克制作；格莱美奖得主卡马西 · 华盛顿与莱昂 · 布里奇斯合作《Trying to Get There》；劳菲则演绎节日经典《Have Yourself a Merry Little Christmas》。

该特别节目灵感来自查尔斯 · 舒尔茨创作的《花生漫画》，由 Peanuts 与 WildBrain 联合制作。Apple TV 也强调，其仍是《花生漫画》内容的独家流媒体平台，相关合作已延续至 2030 年；同时，一部由史努比、查理 · 布朗等角色主演的全新动画长片《史努比：释放》正在制作中。