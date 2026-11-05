《万智牌》真人电影步入正轨：首位演员确定为《怪奇物语》玛雅 · 霍克

IT之家 11 月 5 日消息，据 Deadline 今日报道，《怪奇物语》演员玛雅 · 霍克（Maya Hawke）已确认加盟并成为《万智牌》（Magic：The Gathering）真人电影首位正式确定出演的演员。

这意味着，在历经多年波折后，由 Legendary Entertainment 与孩之宝（Hasbro）合作打造的这部真人电影已经开始步入正轨。

知情人士透露，玛雅 · 霍克将在影片中扮演一个关键角色，电影整体将采用群像式叙事。制片方此前还特别希望优先向她发出演出邀约，以争取她加入剧组。

本片由加拿大导演兼演员马特 · 约翰逊（Matt Johnson）执导并参与编剧，另外两位编剧分别是 Aidan Fitzgerald 和 Noah Gardner。

马特 · 约翰逊此前执导过电影《黑莓》（BlackBerry），该片讲述了黑莓手机的发展故事；他还执导了喜剧电影《Nirvanna the Band the Show the Movie》。

根据此前爆料，《万智牌》真人电影可能采用群像式演员阵容。由于马特 · 约翰逊此前的作品涉及喜剧元素，外界也将本片与《龙与地下城：侠盗荣耀》进行了比较。IT之家提醒，目前制作方尚未公布电影的具体剧情、角色设定和整体风格，相关内容仍有待后续确认。

这部电影是孩之宝与 Legendary 于 2025 年正式宣布合作后推出的项目，双方计划将《万智牌》这一经典集换式卡牌游戏改编成影视作品。除了真人电影，双方还计划围绕这一 IP 打造电视内容，形成更完整的影视宇宙。

事实上，《万智牌》的影视改编计划已经历经多年波折。2008 年，孩之宝曾与环球影业达成合作，计划将旗下多个知名品牌改编成电影，其中包括《万智牌》。但项目长期没有实质性进展，最终于 2012 年取消。

2014 年，20 世纪福克斯获得《万智牌》电影改编权，并邀请《X 战警：逆转未来》相关制作人 Simon Kinberg 参与监督，同时聘请《权力的游戏》编剧 Bryan Cogman 撰写剧本。不过，该项目此后同样陷入停滞，《万智牌》设计师 Mark Rosewater 于 2022 年确认这一改编计划已经终止。

Netflix 也曾在 2020 年代初尝试开发《万智牌》真人电影和动画剧集，但相关项目最终没有取得实质性进展。此次孩之宝与 Legendary 再度合作，成为该卡牌游戏影视改编计划的新尝试。