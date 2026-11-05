JBL Professional 推出 3 系列 MkIII 家族有源监听音箱及超低音音箱

IT之家 11 月 5 日消息，三星电子旗下 HARMAN Professional Solutions 本月早些时候发布了 JBL Professional 3 系列 MkIII 产品家族。新品传承系列经典基因，同时拥有全新设计的声学系统、全新 D 类功放、简化的房间优化功能、集成式安装方案。

JBL Professional 3 系列 MkIII 包括 3 款有源二分频录音室监听音箱 305P MkIII (5")、306P MkIII (6.5")、308P MkIII (8") 和 1 款有源超低音音箱 310S MkIII (10")。

其全新高频单元能提供更宽广、更均匀的聆听区域，并在整个工作空间内保持稳定的立体声声像；低频单元采用高刚性锥盆材料、升级磁路组件、铝制短路环，在提升功率承受能力的同时降低失真；前置倒相孔则有助于在空间受限环境中提供更可预期的低频表现。

MkIII 家族采用了全新 D 类功放，可提供更高输出、更大动态余量、更低系统噪声；拥有平衡式 Neutrik 组合输入接口以及可选的 +4 dBu/-10 dBV 输入灵敏度。

三款有源录音室监听音箱均配备四个一键式预设控制，提供 81 种房间预设组合，针对具体应用场景进行补偿性 EQ 调整。

此外，310S MkIII 有源超低音音箱将低频响应下探至 26 Hz，并提供可选的分频设置和外部低音管理旁路。