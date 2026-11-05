英伟达 App 新增 GPU 优先级设置：支持前后台应用 95:5 分配，RTX 50 系列灰度测试中

IT之家 11 月 5 日消息，部分用户发现，英伟达似乎正在测试一项新的 GPU 资源优先级控制功能。

据 Reddit 用户 Warkratos 反馈，在最新版 NVIDIA App（11.0.9.585）中，系统高级设置里出现了名为 GPU App Prioritization 的选项，可以手动调整前台应用与后台任务之间的 GPU 调度优先级。

该功能位于 NVIDIA App 的“系统（System）→ 高级（Advanced）”菜单中，允许用户根据实际使用场景调整不同应用的资源优先级。目前曝光的设置包括默认模式、前台优先模式和自定义模式等。

具体来看，默认模式下，前台应用与后台应用的优先级比例为 80:20；开启前台优先模式后，比例调整为 90:10；自定义模式则可以将前台应用的优先级提高至 95%，后台应用降至 5%。

这项功能主要面向同时运行多个 GPU 密集型应用的用户。例如，玩家在运行《黑神话：悟空》等游戏时，如果后台还在运行本地 AI 大模型、视频渲染或其他 GPU 加速任务，可以通过提高前台游戏的调度优先级，减少后台任务对前台应用的影响。

不过，需要注意的是，上述百分比代表的是应用优先级分配，并不意味着 GPU 实际算力或利用率会严格按照对应比例切分。目前英伟达尚未公布该功能在 GeForce 显卡上的具体调度机制，也没有独立测试证明其能够带来确定的帧率提升。

IT之家提醒，该功能目前仅面向少部分用户开放测试。多名用户反馈，即使安装相同版本的 NVIDIA App，也不一定能够看到相关选项。一名 GeForce RTX 5090 用户表示已经成功找到该设置，但另一名使用 GeForce RTX 5070 Ti、NVIDIA App 11.0.9.585 和 621.12 版驱动的用户却无法找到。

Wccftech 在搭载 GeForce RTX 4090、使用 621.01 版 Game Ready 驱动的测试系统中，也未能找到这一选项。法国科技媒体 Frandroid 则在 GeForce RTX 5080 系统上成功看到了相关设置。

值得注意的是，英伟达官方发布的 NVIDIA App 11.0.9.585 版本更新说明并未提及 GPU App Prioritization 功能。

英伟达此前曾于 10 月 28 日公布面向 RTX Spark 设备的 GPU 资源优先级管理能力，要求用户启用 Windows 硬件加速 GPU 计划（HAGS），以便更好地协调前台应用与后台 AI 任务。

目前尚不清楚此次在 GeForce 显卡上出现的功能，是否意味着英伟达正在扩大该技术的适用范围，还是仅针对部分硬件和驱动环境进行灰度测试。