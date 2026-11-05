五部门：加强废钢铁、报废机动车、废弃电器电子产品等“城市矿产”回收利用

IT之家 11 月 5 日消息，为推进各类资源节约集约利用，维护国家资源安全，加快经济社会发展全面绿色转型，11 月 4 日，国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、水利部、国管局发布《实施全面节约战略行动方案》。

IT之家注意到，《方案》提出坚持减量化、再利用、资源化，推进生产制造环节原材料节约，大力发展循环经济，重点解决固体废弃物回收利用体系不健全等问题，持续完善废弃物循环利用体系。

推进绿色设计和绿色制造。广泛推行产品绿色设计，发布工业产品绿色设计指南，推广使用低（无）挥发性有机物含量材料，倡导包装印刷减量减色化设计，加强商品过度包装治理。深入推进行业清洁生产，深化重点行业强制性清洁生产审核，提升重点行业环境绩效。完善绿色制造体系，持续建设绿色供应链。完善绿色产品认证与标识体系。

加快提升资源化利用水平。深入推进工业、城镇、农林等领域大宗固体废弃物综合利用提质增效，加强尾矿回收利用，完善大宗固体废弃物分类分级管理体系。完善产业侧和社会源废弃物精细化、规范化回收网络。加强废钢铁、报废机动车、废弃电器电子产品等“城市矿产”回收利用。大力推动“新三样”等固体废弃物回收利用，构建新能源汽车动力电池全生命周期管理体系，完善风电、光伏设备退役报废管理规定。

此外，《方案》还提出，加快布局一批稀贵金属资源循环利用项目，推进有价组分回收和高值化利用。促进废塑料、废旧纺织品等回收利用。到 2030 年，大宗固体废弃物年利用量达到 45 亿吨左右。