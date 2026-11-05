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首页 > Win11之家>Win11快讯

5 个 Win11 26H2 已知问题基本修复，微软敦促 25H2 用户尽快升级

2026/11/5 10:10:23 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 5 日消息，微软于 11 月 3 日更新官方支持文档，指出截至 10 月 28 日，在 Windows 11 26H2 系统最初跟踪的 5 个已知问题中，4 个被标记为“已解决”，剩余的 USB Audio Class 1.0 问题已列为“已缓解”，明确表示建议仍在使用 25H2 的用户升级至 26H2，以获得更安全、更稳定的使用体验。

微软于 9 月 29 日发布 Windows 11 26H2 更新，IT之家附上 5 个已知问题如下：

问题状态最后更新时间
非管理员用户远程桌面连接失败（0xC000000D）已解决，KB51279362026 年 10 月 28 日 22:02（太平洋时间）
登录后黑屏或桌面加载异常已解决，KB51276482026 年 10 月 13 日 10:13（太平洋时间）
AC-3 音频解码导致应用关闭已解决，KB51276482026 年 10 月 13 日 10:13（太平洋时间）
加入域设备失去域信任关系已解决，KB51240102026 年 10 月 8 日 17:44（太平洋时间）
USB Audio Class 1.0 设备无法启动或无声音已缓解，KB5129195最新状态为 9 月 29 日

对于仍未彻底解决的 USB 音频问题，微软称其 9 月 14 日紧急更新 KB5129195 已缓解 8 声道和 3D 音频相关症状，但部分 USB 耳机、麦克风和 DAC 仍可能受影响。微软表示将在未来更新中继续处理，并会适时公布更多信息。

值得注意的是，微软指出该 USB 音频问题并非 26H2 独有，Windows 11 23H2 及以后版本、Windows 10 22H2，甚至 Windows Server 2012 均在受影响范围内。

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