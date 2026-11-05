博通 VMware 推新套餐挽回中小企业：最高 128 核虚拟化方案

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 The Register 今天（11 月 5 日）发布博文，报道称博通（Broadcom）旗下 VMware 面向中小企业，推出入门级虚拟化产品 vSphere Express，试图挽回因高端产品定价过高而流失的低端客户。

该媒体指出 VMware 在被博通收购后，此前不少中小企业抱怨其过度推销旗舰私有云套件 VMware Cloud Foundation（VCF）。该媒体称 VCF 功能庞大但价格昂贵，而传统入门产品 vSphere Standard 又逐步退出销售，令预算有限的用户陷入两难。

VMware 高管表示，vSphere Express 正是为那些“不需要 VMware vSphere Foundation（VVF，面向中小型企业的企业级虚拟化与云管理套件）、但需要核心虚拟化能力”的客户设计。该产品定位为“经济高效的基础虚拟化”方案，最高支持 128 个 CPU 核心的服务器上运行。

在功能上，vSphere Express 保留了 vMotion 实时虚拟机迁移、故障虚拟机自动重启等高可用能力，并将与 VCF 和 VVF 保持同步更新，改变了 vSphere Standard 多年缺乏实质升级的局面。不过，它仅支持独立实例部署，无法进行集中管理，更适合单站点或规模较小的 IT 环境。

价格方面，VMware 称其按核心订阅的定价将“显著低于”VVF 和 VCF，但未公布官方报价。IT 分销商 TD Synnex 页面显示，该产品支持最多 128 核，年费为 9,600 美元（IT之家注：现汇率约合 64,180 元人民币）。