钛合金表圈 + AMOLED 彩色触屏：佳明 Forerunner 965 智能手表 4980 → 2704 元新低

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Garmin 佳明 Forerunner 965 运动智能手表 2023 年 3 月开售，官方定价 4980 元。

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据官方介绍，Forerunner 265 和 Forerunner 965 加入以下新功能：可查阅昨晚的睡眠情况和当天训练提醒，以及 HRV（心率变异性）状态和天气预报（需与智能手机配对）；赛事助手，可获取比赛当天路线、天气、训练建议及预估完赛时间等；查看每日训练建议，每次跑步后都会根据训练表现和恢复情况及在 Garmin Connect 日历中安排的比赛进行调整；根据睡眠质量、恢复情况、训练负荷等，通过训练准备程度数值来判断这是该努力还是该放松的一天；追踪睡眠时的 HRV 状态（心率变异性），深入了解你的整体健康及训练表现；腕上跑步功率和跑步动态，持续测量跑步过程中步频、步幅、触地时间等数据，无需连接配件。

Forerunner 265 由 Garmin Firstbeat Analytics 演算分析，提供实时数据及训练建议参考，如最大摄氧量、训练状态、训练效果等。还可以在户外训练时使用配速策略规划比赛配速，在选定的训练课程或设定的距离跑步时依据不同的坡度或难度调整配速，并且在 SatIQ 模式下，可自动切换多频多星等定位方式，即便在恶劣的环境中也能提供准确的定位。

Forerunner 265 具有全天候健康追踪功能，包括 Pulse Ox 脉搏血氧监测、身体电量分析、睡眠分数和进阶睡眠监测、压力分数、女性健康追踪（月经和怀孕周期）等。Forerunner 265 与兼容的智能手机配对就能接收通知，通过第三方音乐 App 下载音乐并连接无线蓝牙耳机收听，通过事件侦测 / 援助和 LiveTrack 让用户安心于跑步或骑行，以及 NFC 交通卡、支付宝和微信支付功能。

Forerunner 265 有两种尺寸可供选择：Forerunner 265S 表盘尺寸 42mm，在 GPS 模式下的续航长达 24 小时，在智能模式下续航时间长达 15 天；Forerunner 265 表盘尺寸 46mm，在 GPS 模式下续航可达 20 小时，在智能模式下则长达 13 天。

Forerunner 965 专为挑战不息的运动员设计，在 Forerunner 265 的基础上，增添了更多监测功能，内存更大，可存储更多歌曲。为了维持巅峰训练状态，运动员可通过短期 / 长期负荷比新功能来追踪训练负荷，并将其控制在一定范围内，降低受伤风险。通过实时体力值追踪并妥善分配体力，避免消耗过多。CLIMBPRO 爬坡规划可查看当前和即将爬升的实时信息，包括坡度、距离和高度差等。

Forerunner 965 配有钛合金表圈，表盘尺寸 47mm，同时搭配 1.4 英寸 AMOLED 显示屏，在 GPS 模式下续航长达 31 小时，在智能模式下则长达 23 天。

售价方面，Garmin Forerunner 265 系列售价 3480 元起，Garmin Forerunner 965 售价 4980 元，现已在 Garmin 佳明官网和官方微信商城小程序开售。

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