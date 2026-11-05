索尼 2026 财年半年报归母净利润 7917.64 亿日元，同比增长 38.8%

IT之家 11 月 5 日消息，索尼今日发布 2026 财年（2026 年 4 月～2027 年 3 月）上半财年（2026 年 4 月～2026 年 9 月）及第二财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩数据：

AI 解读

本次索尼 2026 财年中期业绩，营收与利润表现超出市场一致预期，盈利能力显著改善。

公司与本期业绩亮点

索尼集团是横跨游戏及网络服务、音乐、影视、娱乐技术及服务、影像传感解决方案的综合娱乐与科技集团，本期为金融事业分拆后的首个完整中间期业绩。

累计上半财年（2026 年 4-9 月）：实现营业收入 6.27 万亿日元，同比增长 9.4%；归属于母公司股东净利润 7917.64 亿日元，同比增长 38.8%；基本每股收益 134.89 日元。

分业务来看，影像传感解决方案、影视、游戏及网络服务板块盈利增速居前，是本期利润增长核心驱动力。

经营活动现金流表现稳健，上半财年经营现金流净额 6553.6 亿日元，资产负债率维持在稳健水平。

全年业绩展望

公司给出的 2026 财年全年合并业绩预告为：营业收入 13 万亿日元，同比增长 4.2%；营业利润 1.87 万亿日元，同比增长 29.2%；归属于母公司股东当期纯利润 1.33 万亿日元，同比增长 29%。

股东回报

公司预计 2026 财年全年每股派息 35 日元，其中第二财季末派息 17.5 日元，延续稳步提升的股东回报政策。