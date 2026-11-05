Enough Phone 手机开启众筹：5.3 英寸 LCD 屏幕、3500mAh 可拆卸电池、5 年安卓更新

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 NotebookCheck 昨日（11 月 4 日）发布博文，报道称 Enough Phone 已在 Kickstarter 开启众筹预购，该手机面向小屏手机用户，支持 3500mAh 可拆卸更换电池，承诺提供 5 年系统更新。

外观方面，该机尺寸为 133×64 毫米，与 iPhone 13 mini 相近，但机身厚约 12 毫米；其最大亮点是采用螺丝固定后盖，3500mAh 电池可自行更换，并承诺提供安全更新至 2032 年。

配置方面，Enough Phone 搭载联发科天玑 7500 芯片，配备 8GB 内存、128GB 存储和 microSD 扩展卡槽；采用 5.3 英寸 1520×720 的 LCD 屏幕、5,000 万像素索尼 IMX766 主摄及 3,200 万像素前置镜头，并配备电源键指纹识别、NFC 与 GPS。

系统上，用户可选完整版 Android 17，或主打减少社交媒体干扰的精简系统 OdysseyOS。不过，该机采用塑料机身且不防水，屏幕分辨率也仅达到入门水平，属于以实用、可维修和长寿命为核心的“够用型”设计。

精简系统 OdysseyOS 演示

价格方面，Kickstarter 超级早鸟价为 399 美元（IT之家注：现汇率约合 2,667 元人民币），预计 2027 年 5 月发货，价格不含运费、进口增值税及关税。