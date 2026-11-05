Wi‑Fi/5G 极客神器：多功能无线设备 Flipper One 开启预订，厂商坦言“几乎不赚钱”

IT之家 11 月 5 日消息，Flipper Devices 昨日（11 月 4 日）发布公告，宣布多功能无线通信设备 Flipper One 开启预订，采用 20 美元（IT之家注：现汇率约合 133.7 元人民币）“预订券”模式，持有者可在未来 Kickstarter 众筹时以 379 美元（现汇率约合 2,534 元人民币）优先购买。

厂商解释称，由于内存供应紧张导致零部件价格大幅上涨且难以预测，团队必须在众筹启动前提前判断真实需求，以便规划产量并锁定元器件。

Flipper Devices 创始人 Pavel Zhovner 表示，Flipper One 的利润率已接近零，公司希望众筹结束后才可能实现盈利；而内存价格何时恢复正常，目前无人能够判断。

IT之家此前报道，这款设备搭载瑞芯微 RK3576 处理器、Mali-G52 GPU，带有 NPU 神经网络引擎，核心性能优于树莓派 5，能够运行端侧 AI 大模型。出厂预装基于 Linux 的 Flipper OS 操作系统，提供应用商店，可自由使用。

规格方面，这款设备带有十字方向键及多个可编程按钮，内置 2 个千兆以太网接口、Wi-Fi 6E 模块，USB 以太网速度最高可达 5Gbps，支持扩展 5G 模块。具备 8GB 内存，集成树莓派 RP2350 微控制器，主要负责显示控制、LED 等外围设备。

同时，该机还带有 24Wh 电池，紧急时刻可充当移动电源使用，配备 M.2 插槽，可连接 PCIe、USB 界面的各种扩展设备，配备 HDMI 接口，可连接显示器。机身背面还带有 GPIO 接口，能够连接各种设备。

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