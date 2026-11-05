macOS 藏着“脏话识别系统”，苹果词典分级机制被曝光

IT之家 11 月 5 日消息，挪威开发者 Helge Sverre 于 11 月 3 日发布博文，通过逆向分析 macOS 私有框架 Lexicon.framework，发现苹果输入法内置“脏话识别系统”。

开发者指出在 macOS 系统 ~/Library/Keyboard/ 目录下，存在名为 VulgarWordUsage.db 的本地数据库，其数据结构可按“应用、收件人、词语、读音”记录用户使用脏话的情况。IT之家附上相关截图如下：

开发者挖掘 macOS 15.6 的系统词典，发现苹果使用 Lexicon.framework 框架对词条进行分级和主题标注。在美式英语词典约 19.9 万个词条中，约 4,271 个词条配有分级标记，主要分为“粗俗”（vulgar）、“冒犯”（offensive）和“敏感”（sensitive）三类内容，并进一步标注排泄、身体部位、侮辱、疾病、药物、政治、宗教、性、暴力、武器等主题。

用途方面，开发者认为该机制并非用于直接审查或禁止用户输入，主要用于改进键盘自动更正和联想建议，例如避免系统在用户未主动输入时推荐不合适的词汇。

值得注意的是，被标记并不等于被屏蔽。用户仍可输入相关词语，系统通常也不会将其强行改写；其作用更接近于降低这些词在 QuickType 候选栏中的主动出现概率。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。