华为余承东：鸿蒙电脑迈过百万台门槛，是新的起点

IT之家 11 月 5 日现场消息，在今天的华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会现场，华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东宣布，鸿蒙电脑累计发货量破百万。

华为终端官方也转发了这一全新成就。IT之家注意到，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东随后发文，表示：

鸿蒙电脑迈过百万台门槛，是新的起点 。感谢大家的选择和支持 今天，面向企业办公的华为擎云 HM650 系列、鸿蒙电脑企业版也来了 。未来我们会继续和伙伴们一起，不断丰富应用、打磨体验！

延伸阅读

鸿蒙电脑于 2025 年 5 月 19 日在成都首次发布，首批产品为 HUAWEI MateBook Pro 与 HUAWEI MateBook Fold 非凡大师，两款产品均搭载基于开源鸿蒙打造的 HarmonyOS 5，是首个从操作系统内核层面重构的国产电脑。

华为擎云是华为面向政企市场的商用终端品牌。本次亮相的擎云 HM650 系列是华为首款鸿蒙台式机，搭载麒麟 X90 处理器，运行 HarmonyOS 7，整机国产化率达到 100%，定位政企办公市场，此前已在华为全联接大会上公开展示。

擎云 HM650/HM650g 提供 16GB 内存、512GB 固态硬盘等多种配置，正式开售时间为 2026 年 10 月 15 日，仅面向政企客户，不在电商平台及线下体验店销售。硬件方面，该系列采用双层散热架构，支持麒麟 X90 处理器以 40W TDP 运行，并支持设备、数据及应用互联，提供小艺任务、小艺慧记和小艺深度研究等功能。

随着台式机产品落地，鸿蒙电脑目前已覆盖传统笔记本、折叠屏电脑和台式机三种形态，产品线包括 MateBook Fold 系列、MateBook Pro S 系列、MateBook Pro 系列以及 MateBook 系列等。鸿蒙电脑生态已拥有 21000+ 独立应用，覆盖办公、AI、教育、娱乐、内容创作等多个核心场景。

此外，华为终端 BG 平板与 PC 产品线总裁朱懂东在本次峰会上还预告，华为将推出一款新的颠覆性创新鸿蒙电脑产品，将于下周开始预热；同时官宣鸿蒙电脑将在 2026 年内支持侧载，开放本地安装应用。

在 2026 年 6 月的 HDC 2026 上，朱懂东曾透露鸿蒙电脑市场表现超出预期，其中 MateBook Fold 在折叠电脑市场占据 70% 份额，轻薄本（8000 元以上价位）市场份额为 12%。