特斯拉已停产的 Model S 外观设计专利获批，保护期至 2041 年

IT之家 11 月 5 日消息，特斯拉 Model S 虽然已经停产，但特斯拉仍在努力确保其他汽车制造商无法随意抄袭其外观。美国专利商标局近日向特斯拉授予了一项名为“汽车车身”的外观设计专利，其设计与最新款 Model S 高度吻合，而此时距离这款轿车停产已经过去数月。

这项专利编号为 US-D1156251-S，于当地时间 11 月 3 日正式获批。专利文件虽然没有直接提及 Model S，但其中的设计图已经清楚地表明了对应车型。

专利保护哪些设计？

专利文件中的图纸展示了汽车的各个角度，包括前部、后部、左右两侧、顶部、底部，以及多个三维视图。

这些图纸呈现了 Model S 标志性的溜背式车顶线条，以及前唇、侧裙、后扰流板和后扩散器等设计元素。

特斯拉首席设计师弗朗茨 · 冯 · 霍尔茨豪森（Franz von Holzhausen）和朱利安 · 比洛多（Julien Bilodeau）被列为该专利的发明人。

值得注意的是，特斯拉早在 2025 年 5 月就提交了这项专利申请，远早于马斯克在今年 1 月举行的特斯拉 2025 年第四季度财报电话会议上宣布 Model S 和 Model X 停产的消息。

这项外观设计专利的保护期限为 15 年，这意味着 Model S 的外观设计将受到保护，直至 2041 年。

外观设计专利仅保护产品的外观，而不涉及其功能和工作原理。在此次案例中，如果其他汽车制造商推出外观与 Model S 过于相似的车型，特斯拉便可以依据这项专利采取法律行动。

为经典车型画上句号

这项专利也为特斯拉首款旗舰车型的历史翻开了新的一页。

特斯拉于 3 月 31 日正式停止接受 Model S 和 Model X 的新订单，并推出特别版 Signature Edition，为这两款车型的生产画上句号。

自 2012 年 6 月开始交付以来，特斯拉 Model S 的累计交付量已超过 40 万辆。这款证明电动汽车能够走向大众市场的车型，在市场上持续销售了约 14 年。

特斯拉高管后来也解释了停产这两款车型的原因。据他们介绍，为了让诞生于 2012 年的老平台继续满足日益严格的安全标准，公司需要投入数亿美元进行升级。此外，特斯拉还需要腾出工厂空间，用于生产人形机器人 Optimus。

此后，特斯拉已经拆除了位于弗里蒙特工厂的 Model S 和 Model X 生产线，为 Optimus 的生产让路。目前，Optimus 已正式进入量产阶段。

专利保护与开源计划并不冲突

IT之家注意到，特斯拉此次申请外观设计专利的举动有些特别，因为该公司过去一直对专利采取相对开放的态度。

早在 2014 年，特斯拉就曾公开承诺，不会针对善意使用其技术的企业或个人提起专利诉讼。

此次专利获批，也发生在马斯克宣布将对 Model S 和 Model X 开源之后。

马斯克今年 7 月曾表示：“正如特斯拉曾将初代 Roadster 的设计和软件开源一样，我们也计划对 Model S 和 Model X 采取同样的做法。”

不过，这两件事并不一定相互矛盾。特斯拉仍然可以向车主和维修机构公开工程文件、维修手册及软件，同时继续通过专利保护车辆的外观设计。

截至目前，特斯拉尚未公布 Model S 和 Model X 相关文件的具体开源时间。现阶段，这两款车型的外观仍受到专利保护，而期待开源资料的车迷还需要继续等待。