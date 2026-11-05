飞利浦 31.5 英寸 4K 75Hz / FHD 300Hz 双模显示器 32E3N5901RW 开售，到手价 1849 元

IT之家 11 月 5 日消息，飞利浦 32E3N5901RW 显示器现已开售，定价为 1999 元，到手价 1849 元。

该显示器采用 31.5 英寸 IPS 面板，标准对比度 1200:1，可在 4K 75Hz 与 FHD 300Hz 之间切换；搭载飞利浦与京东方联合定制研发的舒视蓝 4.0 技术，整合圆偏光技术、硬件滤蓝光与 DC 调光不闪屏；通过 VESA DisplayHDR 400 认证，HDR 峰值亮度达 450nits，典型亮度 350nits。

该显示器色域覆盖 98.4% DCI-P3、100% sRGB、94.7% Adobe RGB，并支持 Display P3、Rec.709、AdobeRGB、DCI-P3、sRGB、Rec.2020 六大专业色彩空间；出厂逐台校色并提供校色报告，sRGB 模式下 DeltaE<2，SmartUniformity 亮度均匀度达 93~105%，有效减少色偏。

接口与扩展性方面，该显示器配备全功能 Type-C（65W PD），同时提供 HDMI 2.1 TMDS、DP 1.4、2 个 USB-A 下行接口、3.5mm 耳机口。

IT之家附这款新品详细参数：

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