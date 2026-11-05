2027 年放假安排出炉：调休减少，史上最长 9 天春节假期即将回归

IT之家 11 月 5 日消息，国务院办公厅今日发布关于 2027 年部分节假日安排的通知。史上最长春节假期将再次回归，2027 年也将成为近年来调休天数最少的年份。
IT之家附安排如下：
元旦：1 月 1 日 (周五) 至 3 日（周日）放假，共 3 天。
春节：2 月 5 日（除夕、周五）至 13 日（正月初八、周六）放假调休，共 9 天。1 月 31 日（周日）、2 月 14 日（周日）上班。
清明节：4 月 3 日（周六）至 5 日（周一）放假，共 3 天。
劳动节：5 月 1 日（周六）至 5 日（周三）放假调休，共 5 天。5 月 8 日（周六）上班。
端午节：6 月 9 日（周三）放假，共 1 天。
中秋节：9 月 15 日（周三）放假，共 1 天。
国庆节：10 月 1 日（周五）至 7 日（周四）放假调休，共 7 天。9 月 26 日（周日）、10 月 9 日（周六）上班。
2027 年春节将在 2 月 5 日（除夕）至 13 日（正月初八）放假调休，共 9 天假期，与 2026 年同为史上最长的春节假期。同时，为了避免节后连续上班 7 天，特意在春节前后的两个周末，各调休一天。
2027 年，元旦、清明与周末自然相连不调休，端午、中秋均为周三不调休。这样算下来，2027 年假期，春节 9 天、国庆 7 天、劳动节 5 天，元旦、清明都是 3 天，假期后最长的工作日也只有 6 天。