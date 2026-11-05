腾讯混元：Hy4 调用激增，WorkBuddy 已十倍扩容、Hy3 限免延长

IT之家 11 月 5 日消息，腾讯混元与 WorkBuddy 今日发文，称自 2026 年 11 月 4 日混元 Hy4 在 WorkBuddy 首发接入以来，受到了广大用户与开发者的积极体验和热情反馈，上线首日即在 WorkBuddy 任务队列中出现大量用户触及额度情况。

官方表示，为保障大家的使用体验，已针对 Hy4 推理集群进行紧急扩容十倍并提升了用户的免费体验额度，也将持续动态调配资源。但受限于高端算力总量与高峰并发集中，仍不排除个别时段会继续出现限额情况，如有遇到，建议大家可以考虑如下过渡方案：

切换到 Hy3 等其他模型继续使用： Hy3 当前 WorkBuddy 限免将延长至 2026 年 11 月 15 日 23:59

非紧急需求错峰在晚间时段使用

据IT之家此前报道，腾讯混元昨日发布最新一代大语言模型 Hy4 正式版。相比于 Hy4 preview，Hy4 显著扩展了预训练和后训练规模，首次引入了视觉能力，并大幅提升了指令遵循、长文理解、长程任务、深度研究等各项综合能力。

官方表示，随着模型能力的再次全面跃升，Hy 首次跻身最强开源模型之列。Hy4 将于近期开源模型权重，发布模型系统卡片，并积极推进更负责任的开源，重点关注网络和生物安全等风险。