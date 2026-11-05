Nothing CMF Speaker S/M 音箱国行上市：牛奶盒造型，449/849 元

IT之家 11 月 5 日消息，Nothing 旗下 CMF 的“牛奶盒”造型蓝牙音箱国行版本现已开售，小尺寸的 Speaker S 售价 449 元，大尺寸的 Speaker M 售价 849 元。

两款产品均支持 IP68 级防尘防水；搭载蓝牙 6.0，支持双设备同时连接；机身侧面集成 NFC 模块，将支持 NFC 的手机轻触音箱侧面即可完成配对，再次轻触可快速重连；USB-C 接口同时支持充电与音频传输，支持无损传输。

这款产品的前面板与旋钮支持可拆卸更换，全系提供白色、深灰色、橙色、青绿色四种配色，并支持使用官方 3D 设计文件自行打印专属配件。

Speaker S 配备定制调校的 45mm 全频单元，频率覆盖 70Hz 至 20kHz，搭配两枚被动辐射器增强低频下潜与共振，输出功率最高为 10W RMS。

在开启 Ultra Bass、音量设为 50% 时，Speaker S 连续播放时间可达 18 小时，充满电约需 2.5 小时，并支持快速充电。

Speaker M 采用 70mm 低音单元 + 16mm 高音单元的双单元架构，搭配密闭式箱体结构，输出功率可达 35W RMS，频率响应范围 60Hz - 20kHz。

在开启 Ultra Bass、音量设为 50% 的条件下，Speaker M 可实现最长 18 小时连续播放，充满电需约 3 小时。

IT之家附详细参数如下：

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