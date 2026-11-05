长城魏牌二代蓝山官宣 11 月 9 日预售：方盒子造型、五座 / 六座双版本、2.0T 插混

IT之家 11 月 5 日消息，长城汽车董事长魏建军今日宣布，魏牌二代蓝山预售发布会将于 11 月 9 日召开。

魏建军表示，在他的理解里，发布会就是要回应用户的所有问题。所以这次魏牌团队想出了更加大胆直接的发布会模式，要做一场最尖锐、最犀利、最直击灵魂的发布会。欢迎大家提问，研发和营销团队会为大家解答。

据IT之家此前报道，长城魏牌二代蓝山于 10 月 27 日迎来全球首秀，二代蓝山基于长城归元 S 平台打造。

二代蓝山的尺寸根据座位布局有所区分。五座版长宽高为 5140×2050×1960mm，六座版车长增至 5300mm，宽度和高度保持不变，两个版本的轴距均为 3010mm。六座版多出的 160mm 车长主要用于第三排乘坐空间和后备厢容积。

动力方面，魏牌放弃了初代的 1.5T 混动，换装 2.0T 发动机，最大功率 182kW，匹配前 110kW、后 220kW 双电机和 4 挡混动专用变速箱。

电池容量方面，工信部申报信息显示提供 53.6kWh 和 64.7kWh 两个版本，WLTC 工况纯电续航分别为 220km 和 270km；53.6kWh 版本最高车速为 205km/h，64.7kWh 版本为 210km/h。底盘配备双腔空气悬架和后桥机械差速锁，空气悬架支持车身高度与悬架软硬调节。

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