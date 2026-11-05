日本无印良品 109 万条会员信息泄露，含“MUJI Card”信用卡卡号

IT之家 11 月 5 日消息，运营“无印良品”的良品计划公司昨天发布最新通报，就 10 月 30 日发布的通报进行更新。

10 月 30 日，良品计划称无印良品官方 App“MUJI App”约 2726 万条客户信息外泄，涉及电子邮箱地址、出生日期和性别，官方当时表示不包括信用卡信息、姓名和住址等。

然而最新调查显示，受影响群体还包括无印良品官方网络商城的用户（含未安装 / 使用 MUJI App 的用户），且其中部分用户的受影响信息还进一步涉及姓名、地址和电话号码。

官方表示，此次涉事对象为截至 2021 年 7 月前加入的“MUJI Card（信用卡）”联名卡会员，该卡由株式会社 Credit Saison 发行，共约 109 万张，其中当前仍在有效期内的卡片约 34.5 万张。

IT之家获悉，泄露内容包含完整的信用卡卡号、MUJI Card ID、出生日期；但不包含持卡人姓名、有效期限以及卡片背面安全码（CVV / CVC）。

此外，在 MUJI App 或无印良品官方网络商城中绑定了信用卡信息的用户中，有部分用户（约 120 名）的信用卡信息也可能遭遇了外部访问，包括持卡人姓名，不过这部分用户仅卡号前 6 位和后 2 位泄露。

针对本次受影响的用户，良品计划称将通过电子邮件或纸质信函，依序进行一对一单独通知。对于已办理“MUJI Card”但因资料缺失导致无法直接取得联系的用户，将由 Credit Saison 负责协助联络。

截至目前，尚未发现受影响的用户数据被泄露至暗网等第三方渠道，亦未监测到滥用该数据引发的实际财产损失或侵权事件。

相关阅读：