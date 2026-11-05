【IT之家开箱】苹果首款触控屏 MacBook Pro 图赏：双层串联 OLED 屏幕，灵动岛首次登陆 Mac

IT之家 11 月 5 日消息，苹果全新 MacBook Pro 已正式发布，新机最大的变化莫过于首次将触控屏引入 Mac 产品线，同时采用全新的双层串联 OLED 显示技术，并带来了灵动岛、发光 logo、M5 Pro 和 M5 Max 芯片等一系列升级。

这次IT之家拿到的是 16 英寸银色版本 MacBook Pro，具体配置为 M5 Max（18 核 CPU、32 核 GPU）、36GB 统一内存和 2TB 存储空间。

相比此前的 MacBook Pro，新机在屏幕、交互方式上都有不少变化，下面一起来看看实拍表现。

外观方面，新款 MacBook Pro 延续了苹果熟悉的设计风格，此次拿到的银色版本依旧采用简洁的金属机身，整体观感比较干净利落。

值得一提的是，新机背面还重新带回了经典的发光苹果 Logo。距离这一标志性设计退出 MacBook 产品线已有 10 年，如今再次回归，也为新机增添了几分熟悉的味道。

另外，新机在保留 16 英寸大屏的同时，进一步减轻了机身重量。

具体来看，16 英寸版本重量约为 1.82 千克，相比前代减轻约 320 克，机身厚度也降低近 1 毫米。

屏幕是这代 MacBook Pro 最值得关注的升级。新机配备一块 16.3 英寸 PROLED XDR 显示屏，首次采用双层串联 OLED 技术，通过两个自发光像素层实现更高的亮度和对比度。

参数方面，这块屏幕 HDR 和 SDR 峰值亮度最高均可达 2000 尼特，对比度达到 10000000:1，支持最高 120Hz ProMotion 自适应刷新率，最低可降至 10Hz。色彩方面则覆盖 P3 和 Adobe RGB 广色域，并经过出厂校准，可满足摄影、视频剪辑、平面设计等专业创作场景的需求。

屏幕还配备抗反射涂层，用户也可以选配纳米纹理玻璃，以进一步减少强光环境下的反光和眩光。

除了显示效果，这块屏幕还有一个很大的不同：它终于支持触控了。

新款 MacBook Pro 首次将触控体验带到 Mac 上，用户可以直接在屏幕上滚动浏览网页、捏合缩放图片，也可以拖动幻灯片、调整窗口位置。对于绘图、视频剪辑和 3D 建模等专业工作，直接在屏幕上进行操作也提供了更多可能。

苹果还针对触控操作重新设计了铰链结构，让用户点按屏幕时机身能够保持更加稳定的状态。与此同时，灵动岛也正式登陆 Mac，用户可以通过它查看来电、音乐播放状态和实时活动等信息，并直接进行交互。

性能方面，IT之家拿到的这台机器搭载 M5 Max 芯片，拥有 18 核 CPU 和 32 核 GPU，配备 36GB 统一内存及 2TB 存储空间。新款 MacBook Pro 还提供 M5 Pro 版本，最高可选配 128GB 统一内存和 16TB 存储空间。

苹果此次还重新设计了整机散热架构，在机身进一步轻薄的同时，兼顾 M5 Pro 和 M5 Max 芯片的持续性能释放。对于需要长时间进行视频渲染、3D 制作和 AI 运算的专业用户来说，这部分升级同样值得关注。

其他配置方面，新款 MacBook Pro 配备 1200 万像素 Center Stage 摄像头、录音棚级麦克风，以及全新的六扬声器系统。低音单元经过重新设计，低音下潜能力相比前代增强 50%，同时支持杜比全景声空间音频。

接口方面，新机配备 3 个雷雳 5 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 SDXC 卡插槽、1 个 MagSafe 磁吸充电接口以及 1 个 3.5mm 耳机插孔，无线连接支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 6，并配备 Touch ID 指纹识别。M5 Max 版本最多支持连接 4 台外接显示器。

续航方面，苹果官方称新款 MacBook Pro 电池续航时间最长可达 24 小时，并支持快速充电，30 分钟即可充至最高 50%。系统则搭载 macOS 27，针对新加入的触控交互进行了适配，同时支持更多第三方应用调用触控能力。

新款 MacBook Pro 已于 10 月 30 日开启预购，将于 11 月 6 日正式发售。以上就是本次IT之家带来的 16 英寸银色版 MacBook Pro 实拍图赏，对于苹果首款触控屏 MacBook 你有何看法？欢迎大家评论分享。

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