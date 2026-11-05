欧洲多架客机遭炸弹威胁，部分已安全降落

IT之家 11 月 5 日消息，央视新闻今日报道，欧洲方面消息称，当天欧洲多架客机遭炸弹威胁，涉及一架从爱尔兰都柏林飞往意大利罗马的航班、一架从芬兰赫尔辛基飞往罗马的航班、三架飞往保加利亚索非亚的航班、两架从意大利米兰飞往罗马的航班，其中部分客机已安全降落。

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据法国方面消息，一架从爱尔兰都柏林飞往意大利罗马的空客 A320 客机收到炸弹威胁警报，改道飞往法国，随后安全降落在埃夫勒空军基地。据涉事的爱尔兰航空公司消息，机上共有 151 名乘客和 6 名机组人员，均已被转移至安全区域，排爆人员已抵达现场。

保加利亚交通部向当地媒体证实，当天上午 3 架飞往该国索非亚的瑞安航空公司航班遭炸弹威胁，其中从丹麦哥本哈根和西班牙马德里起飞的 2 架已抵达，另一架从伦敦起飞的飞机紧急改道飞往保加利亚普罗夫迪夫。

据波兰方面消息，波兰航空公司一架当天计划从华沙飞往巴黎的客机因机上可能存在危险物品的警报，在滑行过程中被叫停。经检查，未发现危险物品，更换飞机后将继续执飞该航班。

据意大利方面消息，当天一架从意大利米兰飞往波兰华沙的威兹航空公司客机在捷克上空接到炸弹威胁警报，随后改道飞往奥地利维也纳。航空公司表示正配合有关部门开展调查，目前尚无机上发现爆炸装置的报告。此外，还有一架从芬兰赫尔辛基飞往罗马的航班也收到了炸弹威胁警报，随后被意大利空军护送至罗马安全降落。

据比利时方面消息，一架从波兰华沙飞往比利时布鲁塞尔的客机当天因可疑安全报告接受检查，飞机已安全降落在布鲁塞尔机场。

IT之家注意到，捷克警方在社交媒体上说，4 架飞往捷克布拉格的客机遭遇炸弹威胁，警方与机场方面随后为飞机降落做准备。3 日，波兰、西班牙、保加利亚和意大利相继报告客机收到炸弹威胁，涉及 7 架客机，部分航班改降、机场短暂关闭。