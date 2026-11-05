从“争气弹”到“争气路”中国速度独一无二，新型陆基洲际导弹东风-61 确认列装火箭军

IT之家 11 月 5 日消息，今天是我国第一枚近程地地导弹“东风一号”成功发射 66 周年，而“东风”家族升级从未止步。2025 年 9 月 3 日，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵，战略打击群核导弹方队中，新型陆基洲际导弹东风-61 首次公开亮相。

据央视新闻今日报道，如今，东风-61 已列装火箭军。军事评论员邵永灵表示，东风-61 从阅兵公开亮相到常态参训，节奏远快于传统洲际导弹的战斗力生成周期。

首先，这说明它亮相前已经完成研制、定型、试装与可靠性验证， 技术成熟度高 。

其次，体现火箭军成熟的装备配套与训练体系。东风-61 与现有指挥、通信、保障链路兼容，依托火箭军长期积累的洲际导弹组训经验，部队接装后能够快速吃透新装备，压缩战斗力生成周期，反映改革之后火箭军“核常兼备、全域慑战”建设成效显著。

另外，东风-61 常态参训意味着它进入了野外机动、阵地转换、发射流程等实战化课目训练。我国陆基核反击力量实现迭代补强，机动生存、突防打击能力得到充实。

报道还提到，从 1960 年“东风一号”腾飞，到如今“东风快递，使命必达”自信宣言，中国导弹工业用六十余年，走过了从仿制到自主、从近程到洲际、从液体到固体、从单一核威慑到核常兼备的跨越式发展之路，已形成覆盖近程、中程、远程、洲际的全射程体系，为国家安全筑起了坚不可摧的钢铁长城。

IT之家查询获悉，东风-61 陆基洲际导弹是中国研发的陆基洲际导弹，是维护国家主权、捍卫民族尊严的战略“王牌”。其采用固体燃料推进发射，可以车载机动发射，具有“小快灵”的特点。值得一提的是，机动发射可以躲避卫星侦察和地面监视，也可以在山区快速发射，有更强的生存能力，可以用于二次战略打击。

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