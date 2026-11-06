苹果推出升级版“全球旅行转换器套件”：299 元，兼容 70W 和 140W 电源适配器

IT之家 11 月 6 日消息，除了新 Mac 之外，苹果官网还上架了新版全球旅行转换器套装（World Travel Adapter Kit），售价 39 美元（IT之家注：现汇率约合 260.7 元人民币），国行 299 元（官网地址：点此购买）。

新版转换器套装包含 5 种可更换交流电插头，适配苹果最新款 70W 和 140W 电源适配器。

根据苹果官网信息，新款套装采用全新的交流电源接口 2（AC Connector 2），主要用于将兼容电源适配器的交流电插头转换为不同国家和地区使用的规格。套装内共有 5 种插头规格，分别为：

Type A：适用于北美、日本。

Type C：适用于欧洲大陆、巴西。

Type D：适用于印度。

Type G：适用于英国、阿联酋、沙特阿拉伯、新加坡。

Type I：适用于澳大利亚、新西兰。

根据苹果支持文档，全新的交流电源接口 2 采用胶囊形设计，取代了此前带缺口的 1 版接口，苹果表示此次调整是为了符合更新后的法规要求。苹果此前已于 2025 年将旧版旅行转换插头套装从在线商店下架，此次重新推出的新版本同步更新了接口设计。

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