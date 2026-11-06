全球超 320 万青少年洞察：2025 年 24.9% 过去一周每天中高强度运动不足 60 分钟

IT之家 11 月 6 日消息，世界卫生组织本周三（11 月 4 日）发布研究报告，指出全球约 2.4 亿的 11 至 17 岁青少年在过去一周，每天的中高强度身体活动均不足 60 分钟。

这项发表于《柳叶刀-全球健康》的研究，汇集了 140 个国家和地区的 389 项人群调查，涉及超过 320 万名青少年。受访者平均每周仅有 2.7 天的身体活动达到上述时长，只有 14% 表示一周七天都能达到。

世卫组织总干事谭德塞表示，过去 15 年里，全球在促进青少年身体活动方面几乎没有进展，女孩的处境尤其令人担忧。他强调，改善这一状况不能只靠要求青少年更加努力，还需要让学校、街道和社区成为能够安全、便利开展日常活动的场所。

研究发现，青少年身体活动的性别差距长期存在。28% 的女孩表示，过去一周没有任何一天进行至少 60 分钟的中高强度身体活动，男孩的这一比例为 22%。一周七天都达到上述时长的女孩仅占 11%，男孩为 17%。在几乎所有受调查国家以及世卫组织各区域，女孩的身体活动水平都低于男孩。

世卫组织指出，身体活动不足是心脏病、2 型糖尿病和部分癌症的重要风险因素。帮助青少年尽早养成积极活动的习惯，对保护健康、减轻这些疾病的全球负担至关重要。

而青少年活动不足并非单一原因所致。居住和学习环境、交通方式、公共空间的安全性、步行和骑行条件、活动费用、社会观念，以及日益依赖屏幕的生活方式，都会影响他们参与身体活动的机会。

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