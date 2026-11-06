终于告别 3.5 英寸软盘：美国计划 2028 年前替换 435 个空管设施老旧系统

IT之家 11 月 6 日消息，美国联邦航空管理局（FAA）昨日（11 月 5 日）宣布，正式启动空中交通管制信息系统现代化升级工程，逐步淘汰仍在全美 400 多个设施中使用的 3.5 英寸软盘及相关老旧设备。

美国交通部长肖恩 · 达菲（Sean P. Duffy）表示，新的企业信息显示系统（E-IDS）将取代可追溯至上世纪 80 年代的 4 套旧系统，让管制员更快获取天气、设备故障、空域限制和飞行员报告等关键运行信息。

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E-IDS 是一种统一的数字化信息显示平台，可集中呈现设备异常、交通状况、天气影响、航行通告（NOTAM）及飞行员天气报告（PIREP），减少人工插拔软盘、逐站更新信息的低效流程。FAA 称，该系统还将提升信息跨设施共享能力，降低维护成本，并增强网络安全与运行韧性。

美国联邦航空管理局表示首批升级覆盖 5 个地点，分别为大西洋城国际机场、纳什维尔国际机场、罗切斯特国际机场，以及亚特兰大和盐湖城的数据处理中心。按照计划，美国联邦航空管理局将在 2028 年底前把 E-IDS 部署至全国 435 个空管设施。

软盘早已淡出大众消费市场，大规模生产也在 2011 年前后基本停止；但美国空管系统长期依赖这类介质传递关键信息，成为基础设施老化的标志性例证。美国国会去年已批准 125 亿美元（IT之家注：现汇率约合 835.32 亿元人民币）用于改造老旧空管体系，达菲还在推动追加 300 亿美元（现汇率约合 2,004.76 亿元人民币）投资。