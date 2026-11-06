2026 年 6G 发展大会 11 月 24 日在沪举行，聚焦全球统一标准与产业生态

IT之家 11 月 6 日消息，2026 年 6G 发展大会定于 11 月 24 日至 25 日在上海市松江区举行。

本届大会在工业和信息化部指导下，由中国信息通信研究院与 IMT-2030（6G）推进组主办，上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市通信管理局及松江区人民政府承办。这是 6G 发展大会连续举办的第六届，前五届已为国内 6G 领域的技术研讨与产业协作提供了主要平台。

本届大会以“智启星程，携手全球协同创新”为主题，核心议题锁定 6G 全球统一标准的制定与产业生态建设。当前 6G 研发正处在标准研制与产业研发同步推进的关键窗口期，面向 2030 年商用的目标，全球 6G 发展已从愿景阶段进入实质性推进阶段。

此次大会采用“1+2+X+1”结构，即 1 场开幕式、2 场主论坛、多场分论坛，同期配套 6G 产业研发成果展览。开幕式将邀请国际电信联盟、3GPP、GSMA 等国际组织代表，以及欧洲、日本、韩国等区域产业组织代表，围绕全球 6G 发展路径进行交流。这一安排直接对应大会聚焦“全球协同”的定位。

技术议题方面，大会将重点讨论并发布 6G 最新技术标准研究成果。集中研讨的产业研发成果覆盖五个方向：数十 Gbps 通智基站原型样机、智能体核心网样机、NTN 通信载荷、千级大规模天线阵列以及 U6G 器件模组。这些方向分别对应 6G 在吞吐速率、网络智能化、星地融合、天线规模与中频段射频前端等维度的关键能力。

IT之家注：U6G 指 6.425GHz 至 7.125GHz 的上中频段，3GPP 已于 2022 年将其确定为 5G-Advanced 与 6G 的关键频谱。国内已有企业发布适配该频段的射频前端模组，单通路最大输出功率 29dBm，支持 100MHz 带宽。

千级大规模天线阵列则将基站天线单元从 5G 的数百级提升至千级以上，在基站侧形成更窄的波束与更高的空间分辨率。智能体核心网样机的思路是在核心网内置意图解析能力，使网络能够将自然语言指令转化为可执行的调度动作，而非仅承担数据传输功能。

NTN 即非地面网络（Non-Terrestrial Network，指以卫星或高空平台作为接入节点的通信网络），6G 阶段的 NTN 研究正从“卫星适配地面网络”转向天地网络协同设计。

本届大会现场还将集中展示多家单位的 6G 技术原型样机、新型终端样机、芯片器件样片及测试工具与平台，呈现 6G 技术试验的阶段性进展。

应用侧，大会计划邀请新型终端、智能穿戴、具身智能等领域企业，围绕工业制造、智慧交通、智慧文旅、低空经济等场景与信息通信企业展开跨界对话，讨论 6G 技术落地垂直行业的可行路径。