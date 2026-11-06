蔚来萤火虫 aster 紫菀 2.1.5 上线：支持 60kWh 长续航电池包升级

IT之家 11 月 6 日消息，蔚来旗下 firefly 萤火虫宣布 aster 紫菀 2.1.5 版本正式上线，本次更新新增对长续航 60kWh 电池包升级支持 & 续航体验优化。

据官方介绍，升级至 60kWh 电池包后，CLTC 续航里程可达 560km。这次更新的 aster 紫菀 2.1.5 正在陆续向全量用户推送中，升级安装包将采取分批次推送策略。

IT之家注意到，蔚来 firefly 萤火虫于 10 月 23 日宣布推出 60kWh 版本电池，电池体积及整备质量不变，CLTC 续航提升至 560 公里。

BaaS 电池租用：7.98 万元起，电池租用服务费 599 元 / 月

整车购买：13.68 万元起

作为参考，萤火虫目前搭载 42kWh 电池，CLTC 续航 420 公里。BaaS 租电方案售价 7.98 万元起，电池租用服务费 399 元 / 月；整车购买售价 11.98 万元起。

据介绍，新款电池采用多重热防护设计 + 超强物理防护，通过 14 项极限安全测试，搭载 187.2Wh/kg 高能量密度三元锂电芯，已购用户可进行升级。