《尼尔：机械纪元》更新后体积从 50GB 暴涨至 366GB：疑似 DLC 统计出错，新增简繁中文及韩语支持

IT之家 11 月 6 日消息，史克威尔艾尼克斯（Square Enix）今日为 Steam 版《尼尔：机械纪元》推送了最新更新，新增简体中文、繁体中文和韩语支持。

然而，此次更新引发了一项异常：游戏安装所需的磁盘空间从此前约 50GB 暴涨至约 366.56GB，暴增 7 倍以上。

据游戏媒体 RPG Site 实测，Steam 客户端确实会要求用户预留 366GB 空间，并非单纯的商店页面显示错误。

部分媒体猜测，此次问题疑似与 DLC 容量统计异常有关。游戏本体的安装需求约为 40.73GB，但 Steam 库中每个 DLC 条目也被标记为需要约 40GB 空间。游戏共有 8 个 DLC，这些条目的容量需求叠加后，导致本体与全部附加内容合计需要约 366GB 空间。

值得注意的是，如果在安装时取消勾选 DLC，仅安装游戏本体，所需空间约为 40.73GB。这也进一步说明，异常主要集中在 DLC 的安装空间统计，而不是游戏实际新增了数百 GB 的内容。

由于容量异常导致部分玩家无法正常安装游戏，Steam 上已经出现了一些针对本次更新的负面评价。截至IT之家发稿，SE 和开发商白金工作室均未就这一问题发布正式说明，也没有公布修复时间。