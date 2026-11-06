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F1 CEO 放话：若有机会苹果将在更多市场竞标 F1 赛事直播权

2026/11/6 11:28:10 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 9to5Mac 今天（11 月 6 日）发布博文，报道称一级方程式赛事（F1）母公司 Liberty Media 最新财报电话会议上，F1 首席执行官斯特凡诺 · 多梅尼卡利（Stefano Domenicali）表示，苹果与美国 F1 的独家流媒体合作反响积极，一旦其他市场的版权机会出现，苹果预计将参与竞标。

自今年起，苹果已获得 F1 在美国的独家流媒体转播权，所有分站赛均可通过 Apple TV 观看直播和点播。多梅尼卡利明确表示，双方对美国合作感到高兴，并预计苹果会在机会开放时进入更多市场。

不过 F1 并不打算把全球版权交给单一平台。该联盟此前表示，更倾向于在不同地区选择最合适的媒体伙伴，形成组合式授权。

Liberty Media 首席执行官 Derek Chang 也认为，苹果作为其他市场的潜在竞购者，有助于 F1 在产品创新和商业谈判上获得更多空间。

IT之家查询公开资料，腾讯于 2018 年首次成为 F1 中国数字媒体合作伙伴，通过腾讯体育、腾讯视频、QQ 等平台直播；在 2022 赛季，腾讯曾未续约，中国电信短暂获得当年部分比赛的流媒体转播权。

腾讯于 2023 年重新签下 2023–2024 赛季数字转播协议，随后于 2025 续约至 2027 赛季，腾讯继续拥有中国大陆独家数字媒体转播权。

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关键词：苹果F1

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