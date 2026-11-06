2027 款奇瑞风云 T11 车型 11 月 12 日上市：车顶激光雷达、猎鹰 700、端到端城市 NOA

IT之家 11 月 6 日消息，多个汽车媒体今日报道称，2027 款奇瑞风云 T11 将于 11 月 12 日上市。

新车在整体设计上延续现款，核心变化集中在智能驾驶硬件与舒适配置的调整，车顶新增激光雷达，辅助驾驶系统由猎鹰 500 升级为猎鹰 700，支持端到端城市 NOA。

现款风云 T11 于 2025 年 10 月上市，全系标配猎鹰 500 系统，感知方案以摄像头与毫米波雷达为主，功能覆盖高速 NOA 与城市记忆领航。

2027 款在车顶前端增加一颗激光雷达，官方信息显示为禾赛 AT128，同时升级 BMC 芯片，感知单元增至 27 个。猎鹰 700 系统支持车辆通过无保护路口与环岛，并具备车位到车位辅助驾驶能力。

外观层面的改动极小。车门下沿与后包围的镀铬饰条被取消，后包围造型同步调整。另外，2027 款车型新增丹霞红、霞玉橙两款车色，内饰增加金珀橙配色。

此外，电吸门、AR 投影尾门及脚踩感应开启为新增配置。车身尺寸不变，长宽高仍为 5205/1998/1800 毫米，轴距 3120 毫米，2+2+2 六座布局。

新车座舱保留 30 英寸 6K 寰宇屏，车机系统升级为 HMI 2.0，新增灵动岛交互，继续支持 CarPlay、HiCar 与 CarLink；小奇同学 AI 语音助手全系标配，接入豆包与星火大模型接口；三排座椅均升级为电动调节，填充材料改为 13 层 +5D 海绵；继续提供 9.2 升车载冰箱与 17.3 英寸后排娱乐屏。

动力方面未作调整，新车仍搭载 1.5T 增程系统。后驱版电机最大功率 195 千瓦，峰值扭矩 324 牛 · 米，搭载 33.68 千瓦时电池，CLTC 纯电续航 220 公里，综合续航 1400 公里。四驱版系统综合功率 345 千瓦，峰值扭矩 634 牛 · 米，0 至 100 公里 / 小时加速 5.4 秒，15 分钟可将电量从 30% 充至 80%。