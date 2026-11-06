One UI 9.5 版三星健康应用曝光：新增“正念笔记”，把情绪日记装进手机

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 SamMobile 今天（11 月 6 日）发布博文，分享了一组应用截图，展示了 One UI 9.5 版本的三星健康（Samsung Health）应用，三星公司计划引入正念笔记（Mindful note）新功能。

定位方面，该功能位于应用的“正念”板块，本质上是一个轻量化的心情日记工具，用户可以记录想法、情绪和日常经历，也可通过引导式提示开始写作。

IT之家注：正念（Mindfulness）是一种有意识地把注意力放在当下、并以不评判的态度观察自身想法、情绪、身体感受和周围环境的能力。简单说，就是“此刻我在做什么、感受到什么，我清楚地知道，但不急着评价或反应”。

操作方式上，新功能提供两种记录方式：用户可以从“日常瞬间”卡片创建空白笔记，也可以选择系统给出的提示。提示分为“关于你自己”“人际关系”“工作与目标”“如果…… 会怎样”四类，例如“今天你享受过哪些短暂的宁静时刻？”等，用于鼓励用户进行简短反思。

界面方面，“正念”页面的布局也同步调整：原先三个较大的矩形按钮被替换为四个更小的圆形快捷方式，其中包括新增的正念笔记；这些功能同时以独立卡片形式出现在下方，便于直接进入。

除了新功能，三星健康的多张健康数据卡片也在向更柔和、更简洁的方向调整。“能量评分”“经期追踪”“生命体征”“血压”“血管负荷”等模块采用更深、更柔和且更透明的背景；大型插图被缩小为圆形徽章内的小图形。睡眠和睡眠指导模块则放弃了星空背景，改用更简单的紫色渐变。IT之家附上相关图片如下：

以上对比图片中，左侧为 One UI 9 版本，右侧为 One UI 9.5 版本