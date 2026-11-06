奇瑞纵横 R700 将于广州车展首发，与纵横 G700 同平台

IT之家 11 月 6 日消息，据易车援引相关渠道消息，奇瑞纵横品牌全新车型纵横 R700 将于 11 月开幕的广州车展上首发。目前关于该车的消息还非常有限，仅可知该车与纵横 G700 同平台打造，整体延续了方盒子硬派造型。

▲ 纵横 G700

IT之家注意到，奇瑞 2027 款纵横 G700 于 9 月 29 日宣布上市，共推出 5 款配置车型，限时权益价为 30.49 万元至 42.29 万元。

作为参考，2027 款纵横 G700 长宽高仍为 5198/2050/1956mm，轴距 2870mm。该车搭载华为 896 线双光路激光雷达及华为乾崑智驾 ADS 5 系统，支持城市与高速领航辅助、全场景泊车等功能。中控台搭载 35.4 英寸天际屏与 15.6 英寸 2.5K 中控屏，内置高通骁龙 8255 芯片。

动力方面，2027 款纵横 G700 搭载 2.0T 插混系统，系统综合功率 665 千瓦，综合扭矩 1135 牛 · 米，最快零百加速 4.6 秒。电池方面，纵横 G700 搭载 59.45 千瓦时宁德时代电池组，CLTC 纯电续航突破 260 公里。

2026 广州车展将于 11 月 27 日至 12 月 6 日在中国进出口商品交易会展馆举办，此外，第二十四届广州国际汽车展览会-汽车产业链展也将于 11 月 27 日开幕。