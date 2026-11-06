长城欧拉 5GT 和运动款燃油版 / 混动版激光雷达版开放下订，全车搭载 27 个辅助驾驶传感器

IT之家 11 月 6 日消息，欧拉汽车今日宣布，欧拉 5GT 与欧拉 5 运动款的燃油版、混动版激光雷达车型开放下订，其智驾方案来自长城第三代智能辅助驾驶系统 Coffee Pilot 3。

四款激光雷达版车型的定价已经公布。欧拉 5 运动款燃油 1.5T 激光雷达版零售价 10.58 万元，限时换新价 9.58 万元；运动款 Hi2 电混激光雷达版零售价 11.58 万元，限时换新价 10.58 万元。

欧拉 5GT 燃油 1.5T 激光雷达版零售价 11.38 万元，限时换新价 10.38 万元；GT Hi2 电混激光雷达版零售价 12.38 万元，限时换新价 11.38 万元。限时换新价与零售价的差额对应至高 1 万元的换新补贴。

硬件方面，新车配备 1 颗激光雷达、3 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、2 颗前视摄像头、4 颗环视摄像头、4 颗侧视摄像头和 1 颗后视摄像头，合计 27 个传感器；系统依托 Orin-Y 域控制器，采用摄像头与激光雷达融合的感知方案。

功能层面，新车支持城市 NOA、高速 NOA 与车位到车位领航辅助，泊车场景提供融合泊车、记忆泊车、手机遥控泊车、自选车位和倒车循迹。主动安全配置同步补充自动紧急转向、加速踏板防误踩、后碰撞预警与开门预警。

针对激光雷达版下订用户，长城提供“智行无忧礼”，包含辅助驾驶保障服务，至高 500 万级保障，有效期 365 天。官方说明该保障不能替代交强险与商业险，需先行完成保险赔付后再进入保障流程。