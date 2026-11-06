小岛秀夫：AI 能提升游戏开发效率，但可能剥夺创作中最有价值的试错过程

IT之家 11 月 6 日消息，知名游戏制作人小岛秀夫近日接受日媒 Game*Spark 采访时表示，AI 是把双刃剑，它能够提升游戏开发效率，也可能剥夺创意工作中最有价值的试错过程。如果不加以限制，AI 可能会涉足创意工作领域。

IT之家从原报道获悉，小岛秀夫认为，AI 与 Photoshop、文字处理软件的发展脉络相同，这些数字工具极大程度地方便了创作，并提升人们的效率，他并不反对。

不过这名游戏制作人的担忧点在于，AI 带来的效率提升，可能省略掉创作最有价值部分。例如在绘画中，创作的乐趣并不在于完成一幅画，而是中间的过程。

有时候，制作某样东西的过程本身才是真正在创作。因此让电脑按指令制作某些东西，如果不符合要求就让它重复一轮，这种方式虽然可以接受，但不是特别有趣的创作方式。为了进一步证明自身观点，小岛秀夫还拿拼积木、模型举例，称这些玩具形状都是一样的，但人们真正享受的，是亲手组装的过程。

小岛秀夫表示，过去由自己负责指导、再由其他创作者及其团队完成的工作，如今正在逐渐转移到计算机上，这确实提高了效率。如果目标只是制作一款产品，他认为这种方式没有问题。但在他看来，真正让人肾上腺素飙升的，是中间不断尝试、调整和犯错的过程。他不希望未来失去这些体验。

此外他还认为，如果人们放任 AI 发展，最终可能会在创意工作方面取代人类。但至少未来 5 至 10 年应该不会有什么问题。小岛秀夫笑着说道，这些问题的决定权留在年轻人手上，到那时候他可能已经不在人世了。