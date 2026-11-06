马斯克：特斯拉明年年中在得州超级工厂逐步减产 Cybertruck，为 Cybercab 腾出空间

IT之家 11 月 6 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在 X 平台上表示，特斯拉将于明年年中左右在得克萨斯州超级工厂逐步缩减赛博皮卡 Cybertruck 的生产，为增加无人驾驶出租车 Cybercab 产量腾出空间。
Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production.
据IT之家此前报道，Cybercab 是特斯拉专为无人驾驶网约车打造的车型，于 2024 年亮相，全车无方向盘、无油门刹车踏板。首台整车已于今年 2 月下线，4 月正式开启批量生产，9 月正式在美国投入运营。
Cybertruck 则于 2019 年 11 月发布，设计灵感源自 1982 年科幻电影《银翼杀手》，采用棱角分明的不锈钢车身结构，2023 年 7 月首辆量产车在美国得州超级工厂制造完成，同年 11 月 30 日开启北美交付。
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在制造工艺上，Cybercab 采用拆箱式（Unboxed）制造流程，通过子组件并行生产、再进行总装的方式提升生产效率并优化制造成本。规格方面，根据美国环保署（EPA）数据，该车整备质量为 1412 公斤，搭载 47.6 千瓦时电池组与单台 163 千瓦电机，实验室工况续航达 673 公里；据特斯拉官方数据，其预估能效达每度电行驶 9.8 公里，折合百公里能耗约 10.2 度，投入网约车运营场景后预计每公里出行成本约 0.84 元人民币。
特斯拉无人驾驶网约车业务目前已覆盖美国佛罗里达州坦帕、奥兰多、迈阿密，得州奥斯汀、达拉斯、休斯顿，以及加州旧金山湾区等多个地区。此外，Cybercab 已于 2026 年 9 月中旬开始在北京、上海等多个城市陆续展出，迎来国内首次公开亮相，不过该展出仅涉及产品设计与技术理念展示，不涉及在中国市场的上市销售或无人驾驶网约车商业运营安排。