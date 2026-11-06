马斯克：特斯拉明年年中在得州超级工厂逐步减产 Cybertruck，为 Cybercab 腾出空间

IT之家 11 月 6 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在 X 平台上表示，特斯拉将于明年年中左右在得克萨斯州超级工厂逐步缩减赛博皮卡 Cybertruck 的生产，为增加无人驾驶出租车 Cybercab 产量腾出空间。

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production.

据IT之家此前报道，Cybercab 是特斯拉专为无人驾驶网约车打造的车型，于 2024 年亮相，全车无方向盘、无油门刹车踏板。首台整车已于今年 2 月下线，4 月正式开启批量生产，9 月正式在美国投入运营。

Cybertruck 则于 2019 年 11 月发布，设计灵感源自 1982 年科幻电影《银翼杀手》，采用棱角分明的不锈钢车身结构，2023 年 7 月首辆量产车在美国得州超级工厂制造完成，同年 11 月 30 日开启北美交付。