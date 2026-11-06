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广汽集团 10 月汽车销量 143687 辆，同比下降 15.84%

2026/11/6 17:24:25 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 11 月 6 日消息，广汽集团今天发布 10 月份产销快报，10 月汽车产量为 154,056 辆，同比下降 0.03%，本年累计产量为 1,316,995 辆，同比下降 5.37%；10 月汽车销量为 143,687 辆，同比下降 15.84%，本年累计销量为 1,284,924 辆，同比下降 5.13%。

IT之家汇总详细销量情况如下：

  • 广汽本田：10 月销量 15,373 辆，同比下降 56.90%；今年累计销量 112,045 辆，同比下降 56.84%

  • 广汽丰田：10 月销量 55,000 辆，同比下降 21.99%；今年累计销量 565,000 辆，同比下降 7.93%

  • 广汽传祺：10 月销量 26,068 辆，同比下降 27.70%；今年累计销量 267,242 辆，同比下降 0.71%

  • 广汽埃安：10 月销量 43,160 辆，同比增长 53.06%；今年累计销量 326,907 辆，同比增长 55.96%

  • 启境：10 月销量 3,208 辆，今年累计销量 8,341 辆

  • 广汽领程：10 月销量 878 辆，同比增长 187.87%；今年累计销量 5,389 辆，同比增长 128.15%

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关键词：广汽集团

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