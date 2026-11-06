国家网信办、金融监管总局集中整治网上金融“黑灰产”信息乱象

IT之家 11 月 6 日消息，据“中国网信网”今日更新，近期，国家网信办会同金融监管总局持续加强网上金融类信息管理，集中处置一批发布、传播“恶意逃废债”“不正当反催收”“代理理赔”“征信修复”等金融“黑灰产”信息的账号。

IT之家附本次通报的部分典型案例如下：

“正校长”等账号兜售“反催收”课程，教唆债务人逃避合法债务。抖音账号“正校长”“校长破局圈”、小红书账号“只是个凡人”虚构专家人设，向网民兜售“反催收”教程，教唆债务人逃避合法债务，扰乱银行机构正常经营秩序。涉及的账号已被依法依约关闭。

“退保吴老师”等账号发布“代理退保”等诱导性信息，教唆投保人不当维权牟利。闲鱼账号“退保吴老师”、快手账号“李大伟老师”“晓磊～法务咨询”以“全额退保”“退保新规”为噱头发布诱导性信息，教唆投保人虚构保险公司违规事实并进行恶意投诉，借机收取高额服务费，扰乱保险市场秩序。涉及的账号已被依法依约关闭。