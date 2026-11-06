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国家网信办、金融监管总局集中整治网上金融“黑灰产”信息乱象

2026/11/6 17:39:52 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 11 月 6 日消息，据“中国网信网”今日更新，近期，国家网信办会同金融监管总局持续加强网上金融类信息管理，集中处置一批发布、传播“恶意逃废债”“不正当反催收”“代理理赔”“征信修复”等金融“黑灰产”信息的账号。

IT之家附本次通报的部分典型案例如下：

  • “正校长”等账号兜售“反催收”课程，教唆债务人逃避合法债务。抖音账号“正校长”“校长破局圈”、小红书账号“只是个凡人”虚构专家人设，向网民兜售“反催收”教程，教唆债务人逃避合法债务，扰乱银行机构正常经营秩序。涉及的账号已被依法依约关闭。

  • “退保吴老师”等账号发布“代理退保”等诱导性信息，教唆投保人不当维权牟利。闲鱼账号“退保吴老师”、快手账号“李大伟老师”“晓磊～法务咨询”以“全额退保”“退保新规”为噱头发布诱导性信息，教唆投保人虚构保险公司违规事实并进行恶意投诉借机收取高额服务费，扰乱保险市场秩序。涉及的账号已被依法依约关闭。

  • “自强进哥老向”等账号编造“征信修复”等虚假不实信息，牟取非法利益。微博账号“自强进哥老向”、抖音账号“阿佩唠实话”、微信公众号“民兴微学院”通过虚构征信申诉成功案例或作出虚假承诺等，诱导网民付费开展“征信修复”业务，最终导致客户合法权益受到侵害、财产遭受损失。涉及的账号已被依法依约关闭。

国家网信办、金融监管总局提醒广大网民，要牢固树立诚信理念，增强防范金融风险意识，切勿轻信“债务协商”“全额退保”“征信洗白”等不实信息，警惕各类“代理维权”骗局，切勿轻易向陌生人支付费用或提供个人敏感信息，守护好自身财产和信息安全。

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关键词：金融监管总局国家网信办黑灰产

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