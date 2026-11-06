京东与美的签署战略合作协议，明确未来三年 2388 亿元全渠道销售目标

IT之家 11 月 6 日消息，京东集团与美的集团 11 月 5 日举行战略合作签约仪式。

京东集团 SEC 副主席、京东集团 CEO 许冉，美的集团董事长、CEO 方洪波，京东集团高级副总裁、京东零售家电家居事业群总裁姚彦中，美的集团副总裁、智能家居事业群总裁赵磊，美的集团智能家居事业群中国区域总裁王春凯等双方高层共同出席。

双方将在全渠道零售、数智化采购、企业服务及海内外一体化供应链等领域开展全方位战略合作，共同推进家电零售业务未来三年 2388 亿元全渠道销售目标，持续强化京东超级供应链与美的先进制造的优势互补，共同拓展海内外消费市场。

IT之家注意到，今年 8 月，京东家电家居事业群宣布设立线下事业部，全面整合线下渠道资源、打通全渠道链路。

美的配合京东家电家居线上线下全渠道一体化战略布局，依托覆盖全国的近 2 万家京东 MALL、京东电器城市旗舰店及京东家电家居专卖店等线下门店，双方已实现从一线城市核心商圈到县镇乡村的广泛触达，并联手打造近 400 家线下“京东美的联名店”。

事实上，2023 年美的就成为京东家电品类首个年净销售额突破 500 亿元的合作伙伴；2024 年，双方明确了 3 年 2100 亿元全渠道销售目标。

此次京东集团与美的集团的战略合作不仅涉及零售板块，京东物流、京东工业、京东政企、京东国际四大业务板块全部参与其中。