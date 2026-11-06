杜绝“先涨价后降价”，市场监管总局向主要平台企业发布“双十一”网络集中促销合规提示

IT之家 11 月 6 日消息，为进一步规范电商平台促销行为，维护公平有序的网络交易秩序，促进各方互利共赢，近日，市场监管总局向主要平台企业发布《“双十一”网络集中促销合规提示》。

IT之家附主要内容如下：

严格落实平台内经营者资质核验登记义务。切实履行核验登记、信息公示等法定义务，及时清理处置经营资质被撤销、注销、吊销的平台内经营者，切实防范“幽灵店铺”“幽灵直播间”。

严格规范促销行为。对“拼价格”“先涨价后降价”等行为组织自查，杜绝不按规定明码标价、价格欺诈等侵害消费者权益行为。优化促销规则，并在显著位置公示，接受消费者监督，保障活动规范、透明。

严格加强广告内容审核。完善广告业务登记、审核、档案管理，提升广告审核水平。重点规范医疗、药品、医疗器械、食品等领域广告行为，及时清理处置违法违规营销宣传。

严格禁止不正当竞争行为。公平参与市场竞争，抵制不正当竞争行为。促销期间采取积极措施，防止平台内虚假交易、刷单炒信等违法行为发生。

严格规范直播行为。强化对平台内主播及其经营活动的审核监测。加强对“山寨村干部”、虚假助农、虚假测评、非法外籍家政等重点问题的监测处置。重点把控直播商品的质量，做好直播监控，避免主播在直播中发生违法违规行为。

严格加强商品管控。严格执行问题商品处置规则，对假冒伪劣产品、“三无”产品、监督抽查不合格产品、召回的缺陷消费品等及时采取禁限措施。严禁在平台上销售不符合行政许可、强制性产品认证管理和强制性国家标准要求的产品。

保障各方合法权益。督促平台内经营者遵守网络购物七日无理由退货规定，妥善处理消费纠纷。充分尊重商家自主经营权，不得进行不合理限制或者附加不合理条件，收取不合理费用。畅通诉求渠道，切实维护网约配送员合法权益。