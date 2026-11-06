美团回应“大众点评 V8 用户威胁商家免单”：视频系摆拍，新用户和 Lv8 老用户评价基础流量和权重完全相同

IT之家 11 月 6 日消息，近期有网友发布短视频，称有大众点评 V8 用户以差评威胁商家“免单”的情况。

美团今日发文表示，11 月 5 日，媒体暗访揭露了这系列视频背后真相，联系相关商家求证，发现此类视频情节高度雷同，均为摆拍，部分视频扮演顾客的甚至就是老板。

与此同时，大众点评客服在社交媒体也尝试联系了上述商家，均未得到任何回复，且根据这些视频透露的信息进行排查，未发现任何点评用户的违规勒索行为。

IT之家获悉，美团在声明中表示，大众点评坚决查处所有恶意差评行为，尤其是涉嫌勒索，更是平台高压线。

自成立以来，大众点评的评价规则一直一视同仁，不管是新注册用户还是 Lv8 的老用户，大家发布的评价基础流量和权重完全相同。唯一能影响评价会不会被更多人看到的，还是内容的真实性、丰富性，以及是否帮助了足够多的用户做决策。

美团表示，去年大众点评面向商家上线了“恶意行为报备功能”，商家遇到顾客以差评要挟免单的情况，不用担心，可以保留私信记录、截图、视频等证据，通过入口提交材料。平台核实后，将对查证属实的违规用户账号依规处置。

数据显示，今年以来，大众点评基于商家投诉举证及公信力团队进一步核实，累计对存在差评勒索行为的 59 个高等级恶意账号依规处罚，根据违规情节，处罚措施涉及评价不展示、诚信分扣分、限制评价功能、降低等级、限制参与免费试活动等；情节严重的，账号将被等级清零并封号。