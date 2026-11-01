今日立冬：倏忽秋又尽，今朝恰立冬

IT之家 11 月 7 日消息，立冬是农历二十四节气之一，也是中国传统节日之一；时间点在公历每年 11 月 7-8 日之间。

①今日立冬，冬天来了。水始冰，地渐冻，日照短，寒风劲；②我国民间习惯上把这一天当作冬季的开始；③“立冬补冬，补嘴空”，北方人吃饺子，南方人吃鸡鸭鱼肉；④起居应注意保暖，早睡晚起，勤晒太阳，并辅以运动和精神调养。

《月令七十二候集解》是这样记载立冬的：“立冬，十月节。立，建始也，五行之气，往者过，来者续。冬，终也，万物收藏也。水始冰。水面初凝，未至于坚也。地始冻。土气凝寒，未至于拆。”

立冬是农历二十四节气中的第十九个节气，时间点在每年 11 月 7 日或 8 日，这是一年中第一个带“冬”字的节气。

1.立冬节气时间的确定

古人将地球公转运动线路称为黄道，黄经就是黄道上的度量坐标，按天文学惯例，以春分为起点自西向东度量，分为 360°，将其分为 24 等份，每份 15°，为一个节气，当太阳到达黄经 225° 时，这一天就是立冬。

天文学上，立冬是冬季的开始，我们所处的北半球太阳直射角越来越小，所获得的太阳辐射越来越弱，气温会逐渐下降，但是由于地表在夏半年储存的热量还没有耗尽，所以一般还不会太冷，所以我国还要推迟 20 天左右才会入冬，在晴朗无风之日，常会出现风和日丽、温暖舒适的天气。

2.立冬节气的由来

立冬，即十月节，在古代社会是重要的节日，不仅是收获祭祀与丰年宴会隆重举行的时间，也是寒风乍起的季节。

汉魏时期，立冬之日，天子要亲率群臣迎接冬气，对为国捐躯的烈士及其家小进行表彰与抚恤，请死者保护生灵，鼓励民众抵御外敌或恶寇的掠夺与侵袭。在汉族民间有祭祖、饮宴、卜岁等习俗，以时令佳品向祖灵祭祀，尽为人子孙的义务和责任，祈求上天保佑来年丰收，劳动了一年的人们，也利用立冬这一天休息一下，顺便犒赏一家人一年来的辛苦。

3.立冬日南北方的饮食及风俗习惯

在我国北方，立冬之日人们爱吃饺子，饺子源于“交子之时”，立冬则是秋冬季节之交，所以“交子”之时的立冬日不能不吃饺子，再配上醋和蒜泥，别有一番风味。

在我国南方，立冬之日人们爱吃鸡鸭鱼肉，制作麻油鸡、姜母鸭等来食用以补充能量，立冬之日开始酿制黄酒是绍兴传统风俗，冬天气温低、水清，是酿酒发酵最适合的季节。

4.立冬：冬季养生之始

立冬日是冬季的开始，要注意防寒保暖，尤其是脚和后背，注意天气预报，大风降温天气及时增补衣物，临睡前温水泡脚有助于血液循环，还可帮助睡眠。

冬天以“寒”为主要特征，中医认为“寒主收引”，人虽然不需要像动物一样冬眠，但是人也需要将夏秋贮存的阳气向下向内敛藏起来，一切损伤阳气的行为都会对身体造成不良影响。所以应早睡晚起，晚上不宜长期熬夜，清晨太阳升起之时是适合起床的时机，元代著作《饮膳正要》中提到“早卧晚起，以待日光”。

中医有“动则生阳”的说法，因此在早晨的日光中适当运动，可以适当增补阳气，增强体质。立冬后，锻炼不宜太激烈，且一定要做好热身运动，锻炼时衣物厚薄要适宜，锻炼后要注意保暖，防止感冒。我国冬天空气质量状况普遍较差，大家还是需要注意空气质量预报，不要在污染天气中运动。

立冬时节的饮食应以增加热能为主，可适当多吃瘦肉、鸡蛋、鱼类及富含碳水化合物和脂肪的食物，忌食或者少食生冷的食物。

最后，IT之家温馨提示各位网友不要忘记和家人团聚，共享美食，冬天来了，要记得及时增添衣物，少熬夜，好好休息。祝大家立冬日快乐，希望大家有一个温暖舒适的冬天。

下面是有关立冬的诗词：

立冬即事二首（之一）

（作者：仇远）

细雨生寒未有霜，庭前木叶半青黄。

小春此去无多日，何处梅花一绽香。

立冬即事二首（之一）

（作者：仇远）

奇峰浩荡散茶烟，小雨霏微湿座毡。

肯信今年寒信早，老夫布褐未装棉。

立冬

（作者：紫金霜）

落水荷塘满眼枯，西风渐作北风呼。

黄杨倔强尤一色，白桦优柔以半疏。

门尽冷霜能醒骨，窗临残照好读书。

拟约三九吟梅雪，还借自家小火炉。

立冬

（作者：王稚登）

秋风吹尽旧庭柯，黄叶丹枫客里过。

一点禅灯半轮月，今宵寒较昨宵多。

立冬

（作者：李白）

冻笔新诗懒写，寒炉美酒时温。

醉看墨花月白，恍疑雪满前村。

立冬日野外行吟

（作者：释文珦）

吟行不惮遥，风景尽堪抄。

天水清相入，秋冬气始交。

饮虹消海曲，宿雁下塘坳。

归去须乘月，松门许夜敲。

立冬闻雷

（作者：苏辙）

阳淫不收敛，半岁苦常燠。

禾黍饲蝗螟，粳稻委平陆。

民饥强扶耒，秋晚麦当宿。

闵然候一雨，霜落水泉缩。

荟蔚山朝隮，滂沱雨翻渎。

经旬势益暴，方冬岁愈蹙。

半夜发春雷，中天转车毂。

老夫睡不寐，稚子起惊哭。

平明视中庭，松菊半摧秃。

潜发枯草萌，乱起蛰虫伏。

薪槱不出市，晨炊午未熟。

首种不入土，春饷难满腹。

书生信古语，洪范有遗牍。

时无中垒君，此意谁当告。

立冬前一日霜对菊有感

（作者：钱时）

昨夜清霜冷絮裯，纷纷红叶满阶头。

园林尽扫西风去，惟有黄花不负秋。

立冬日作

（作者：陆游）

室小财容膝，墙低仅及肩。

方过授衣月，又遇始裘天。

寸积篝炉炭，铢称布被绵。

平生师陋巷，随处一欣然。

释疾文・悲夫

（作者：卢照邻）

春也万物熙熙焉，感其生而悼其死。

夏也百草榛榛焉，见其盛而知其阑。

秋也严霜降兮，殷忧者为之不乐。

冬也阴气积兮，愁颜者为之鲜欢。

《立冬》

—— 紫金霜

落水荷塘满眼枯，西风渐作北风呼。

黄杨倔强尤一色，白桦优柔以半疏。

门尽冷霜能醒骨，窗临残照好读书。

拟约三九吟梅雪，还借自家小火炉。

《九月二十六日雪予未之见北人云大都是时亦无》

—— 宋・方回

立冬犹十日，衣亦未装绵。

半夜风翻屋，侵晨雪满船。

非时良可怪，吾老最堪怜。

通袖藏酸指，凭栏耸冻肩。

枯肠忽萧索，残菊尚鲜妍。

贫苦无衾者，应多疾病缠。

《立冬》

—— 明・王稚登

秋风吹尽旧庭柯，黄叶丹枫客里过。

一点禅灯半轮月，今宵寒较昨宵多。

注：本文基于IT之家 2016 年文章《今日立冬：水冰地冻之始，万物收藏之际》有修改。