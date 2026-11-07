消息称微软不再续签甲骨文 AI 算力租赁协议，重新评估超 800 亿美元云合作

IT之家 11 月 7 日消息，据彭博社今日报道，微软正在逐步结束与甲骨文（Oracle）的 AI 算力租赁合作。

据介绍，微软此前已决定不再续签相关合同，然后近期开始关闭从甲骨文租用的部分计算资源。这也是微软重新评估数十亿美元云计算合作关系的一部分。

知情人士透露，由于微软自身的技术规格不断变化，原先租用的计算资源逐渐无法满足其需求。甲骨文提供的服务器使用了较早一代的英伟达 GPU 芯片，因此对微软而言，这些算力的实用价值有所下降。

甲骨文发言人表示，其 AI 基础设施需求依然强劲，其中也包括较早一代的 GPU。甲骨文此前在 9 月表示，部分使用约四年的 GPU 资源续约价格比最初合同价格高出 20%。微软则拒绝对此事发表评论。

据彭博社报道，微软与甲骨文的这项合作于 2023 年公布。当时，甲骨文同意向微软提供服务器访问权限，为新版 AI 搜索引擎 Bing 提供算力支持。目前，这项租赁协议的完整金额尚不清楚。

当时，微软向主要竞争对手甲骨文租用服务器，被视为 AI 行业算力资源严重短缺的一个早期信号。随着 AI 业务快速扩张，微软还与 CoreWeave、Nscale 和 Nebius 等新兴云计算服务商签署了大规模算力租赁协议，承诺投入超 800 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,346.02 亿元人民币），从外部云服务商租用计算资源，以支持自身 AI 业务。

不过，微软目前正在重新评估相关合作策略。微软内部部分关键管理人员对新兴云服务商的高昂成本和项目交付延迟感到不满。在决定不再续签甲骨文这项协议的前后，微软也加强了对其他数据中心项目的监督，退出了一些被认为风险较高的项目，并在内部讨论是否继续签署新的新兴云服务商合作协议。

同时，甲骨文的云计算业务自 2023 年以来持续扩张，OpenAI 和 Meta 等企业的大型 AI 合同为其带来业务增长。根据甲骨文公布的 2026 财年业绩，截至 2026 年 5 月 31 日的财年，公司云业务收入为 339.89 亿美元（现汇率约合 2,271.32 亿元人民币），其中云基础设施（IaaS）收入为 180.9 亿美元（现汇率约合 1,208.87 亿元人民币），同比增长 77%。

与此同时，甲骨文正在大规模建设数据中心并扩充云计算基础设施。随着资本支出不断增加，公司自由现金流承压。甲骨文公布的 2026 财年数据显示，其自由现金流为负 237 亿美元。投资者也开始更加关注公司的基础设施投资规模及其资金压力。

相关消息传出后，甲骨文股价一度下跌约 3%，此前的盘中涨幅被抹去。甲骨文股价此前曾于 6 月 1 日触及 248.15 美元的年度高点，随后持续回落。

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